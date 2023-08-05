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بالأرقام.. هذا ما حدث لتطبيق “ثريدز” بعد شهر من إطلاقه

الشروق أونلاين
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بالأرقام.. هذا ما حدث لتطبيق “ثريدز” بعد شهر من إطلاقه

تكافح منصة “ثريدز” من أجل الإبقاء على المستخدمين الذين انضموا إليها بعشرات الملايين في الأيام الأولى، لكن الأرقام الجديدة تظهر تراجعا هائلا في شعبية المنصة.

وكشفت شبكة “سي أن أن” الأمريكية أن المنصة تحاول استغلال الفرص التي برزت إثر الفوضى التي لحقت بموقع “إكس” (تويتر سابقا) في الآونة الأخيرة.

ونقلت الشبكة الإعلامية الأمريكية عن شركات مختصة في أبحاث السوق أن نسبة المستخدمين النشطين يوميا انخفضت بنسبة 82 في المئة منذ أطلاقه حتى 31 جويلية الماضي.

ويستخدم التطبيق حاليا 8 ملايين مستخدم يوميا فقط، وهذا أدنى مستوى للتطبيق منذ إطلاقه بعد أن وصل في ذروته إلى 44 مليونا يوميا.

وذكرت الشركة بأن المستخدمين يتصفحون التطبيق مرات أقل من الأيام الأولى، ويمضون عليه وقتا أقل. وعلى سبيل المثال، كان المستخدمون في اليوم الأول لإطلاقه يتصفحون “ثريدز” 14 مرة يوميا ويمضون عليه ما معدله 19 دقيقة، وبنهاية الشهر انخفضت الأرقام بشكل كبير.

وقالت إن المستخدمين في الأول من أوت يمضون ما معدله 2.9 دقيقة يوميا.

أما شركة ثانية  وتنشط أيضا في أبحاث السوق توصلت إلى خلاصة مماثلة.

قالت إن “ثريزد” وصل في ذروته إلى 49 مليون مستخدم يوميا في 7 جويلية وبحلول 29 جويلية انهار الرقم إلى 11 مليونا فقط.

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