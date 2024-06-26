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اقتصاد

بالأرقام والتفاصيل.. هذا ما يحصل عليه أعوان الإحصاء العام للفلاحة لسنة 2024

الشروق أونلاين
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بالأرقام والتفاصيل.. هذا ما يحصل عليه أعوان الإحصاء العام للفلاحة لسنة 2024
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الفلاحة في الجزائر

وقّع وزيرا الفلاحة والمالية قرارا وزاريا مشتركا يحدّد مبالغ التعويضات المالية الممنوحة لأعوان الإحصاء العام للفلاحة لسنة 2024.

وانطلق الإحصاء العام الثالث من نوعه للفلاحة في الجزائر، بعد إحصائي 1973 و2001، منذ 19 ماي الماضي. على أن يستمرّ إلى غاية 17 جويلية المقبل.

ويجنّد هذا الإحصاء 8000 متدخّلا، بينهم 5682 عون إحصاء، و1136 مراقبا في الولايات، و1025 سائقا، و120 ملاحظا في الولايات، و29 ملاحظا وطنيا، و8 مهندسين في الإعلام الآلي.

وبموجب القرار الوزاري المشترك، يستفيد الموظفون المذكورون من تعويض جزافي شهري حسب طبيعة العمل الذي يقومون به، وذلك بالشكل التالي:

  • مهندسو الإعلام الآلي (المطوّرون): 36.500 دج في الشهر (لمدة 6 أشهر)،
  • مهندسو الإعلام الآلي (لفكّ البيانات والمراقبة): 36.500 دج في الشهر (لمدة 3 أشهر)،
  • الملاحظون الوطنيون: 36.500 دج في الشهر (لمدة 3 أشهر)،
  • الملاحظون الولائيون: 36.500 في الشهر (لمدة شهرين ونصف)،
  • المراقبون الولائيون: 36.500 دج في الشهر (لمدة شهرين ونصف)،
  • أعوان الإحصاء: 29.500 دج في الشهر (مدة شهرين ونصف)،
  • السائقون: 22.000 دج في الشهر (لمدة شهرين ونصف).

“وتدفع التعويضات المنصوص عليها، بعد انتهاء عملية الإحصاء. مقابل حصيلة للأهداف المنجزة والنتائج المرجوة بعد الخدمة المؤداة”، بناء على القرار.

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