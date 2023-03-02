بالتزامن مع الامتحانات الفصلية.. اتصالات الجزائر تطرح عروضا جديدة

بالتزامن مع اقتراب امتحانات الفصل الثاني، خصصت مؤسسة اتصالات الجزائر منصة إلكترونية تُمكن تلاميذ الأطوار الثلاث من تلقي دروس دعم في مختلف المواد.

وحسب ما أوضحته المؤسسة في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، فقد تم وضع منصة “دروسكم” للتعليم الإلكتروني تحت تصرف التلاميذ.

وتسمح هذه الخدمة بالاستفادة من دروس الدعم المدرسي عبر الأنترنت، في مختلف المواد حسب البرامج المدرسية المقررة للأطوار الثلاثة : الابتدائي، المتوسط والثانوي.

وأشارت المؤسسة إلى أن خدمة “دروسكم” متوفرة على مستوى وكالات التجارية التابعة لها، حسب صيغ الاشتراك التالية:

اشتراك شهري: 500 دج للمادة

اشتراك فصلي: 1200 دج للمادة

اشتراك سنوي: 3200 دج للمادة