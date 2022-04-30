بالتزامن مع ليلة الشك.. ظاهرتان فلكيّتان في السماء

سيكون هواة رصد الظواهر الفلكية، على موعد مرة أخرى، مع ظاهرتين فريدتين. وستتزامنان مع تحرّي المسلمين لهلال شهر شوال (ليلة الشك) أمسية السبت.

وحسب ما ذكرته مواقع متخصّصة، ستشهد مناطق من العالم ظاهرتين فلكيّتين في خلال 24 ساعة. بين يومي السبت 30 أفريل والأحد 1 ماي.

وتتمثّل الظاهرة الأولى في أوّل كسوف جزئي للشمس في العام 2022. أمّا الظاهرة الثانية فهي التقاء نادر بين كوكبي الزهرة والمشتري.

وحسب ما ذكره موقع “سبايس” ، ستكون رؤية الكسوف الجزئي ممكنة لسكان أجزاء من جنوب أمريكا الجنوبية.

في حين سيكون التقاء المشتري والزهرة على مسافة قريبة جدّا، مرئيا من جميع مناطق العالم، وفقا لوكالة “ناسا”.

وسيكون رصد هذه الظاهرة ممكنا في الجزائر فجر يوم الأحد، حسب ما أكده مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.

وتتحرّى معظم دول العالم، على غرار الجزائر، هلال شهر شوال أمسية يوم السبت 30 أفريل التي توافق 29 رمضان (ليلة الشك).

في ليلة رمضانية.. ظاهرة فلكية فريدة تشهدها سماء الجزائر

في 23 أفريل 2022، شهدت سماء الجزائر أمسية السبت الموافق لـ22 رمضان، ظاهرة فلكية فريدة. حسب ما ذكره مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.

وجاء في منشور للمركز على فيسبوك:”ستشهد سماؤنا في هذا الشهر الكريم، تقاربا ظاهريا رائعا وفريدا لأربعة كواكب مع القمر”.

والكواكب التي ستكون على تقارب كبير مع القمر هي المشتري والزهرة والمريخ وزحل. وهذا أمسية السبت، عند الساعة 05:15 صباحا.

“ويمكن لهواة رصد الظواهر الفلكية، اغتنام الفرصة للاستمتاع بهذا المنظر، في وقت الفجر من الأفق الشرقي إلى الأفق الجنوبي”. حسب المركز.

ظاهرة فلكية نادرة في سماء الجزائر أمسية 22 أفريل

وكان هواة رصد الظواهر الفلكية على موعد مع ظاهرة أخرى شهدتها سماء الجزائر، على غرار سائر الدول العربية، منتصف ليل الجمعة 22 أفريل.

وحسب ما نشرته الجمعية الفلكية بجدّة السعودية، فقد وصلت ظاهرة “شهب القيثاريات” لذروتها بداية من منتصف ليل الجمعة، لتستمرّ طيلة ساعات الليل، إلى غاية شروق الشمس.

وتتمثل “شهب القيثاريات” في زخّة من الشهب، يمكن رصدها بالعين المجردة. وهي تحدث عادة في الفترة ما بين 16 و25 أفريل من كل عام.