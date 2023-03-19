بالتعاون مع السفارة الأمريكية.. وزارة العدل تنظم دورات تكوينية لفائدة القضاة

أعلنت وزارة العدل عن برمجة عمليات تكوينية لفائدة القضاة منها ما هو بالشراكة مع سفارة الولايات المتحدة وتنظيم مكتب أمريكي.

وحسب بيان لوزارة العدل، فإن العمليات التكوينية المبرمجة لفائدة القضاة انطلقت يوم 18 مارس وستستمر إلى غاية الـ 23 من نفس الشهر.

وأوضحت الوزارة أن العملية الأولى تأتي في إطار التعاون مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، حيث سيشارك 05 قضاة من المحاكم التجارية المتخصصة في ورشة حول “حقوق الملكية الفكرية” .

وستخصص هذه الورشة التي ينظمها المكتب الأمريكي لبراءات الاختراع والعلامات USPTO، لدراسة إجراءات الطعن في براءات الاختراع والعلامات.

أما الدور ثانية، فستكون في إطار التعاون مع مركز البحوث القانونية والقضائية، حيث يشارك 48 قاضيا في ندوة بحثية عن بعد، حول “الإشكالات المرتبطة بالتصـرف في المحجوزات في المادة الجزائية”، يوم 21 مارس 2023.

كما ستتناول هذه الندوة الجوانب المتعلقة بالتمييز بين الحجز الإداري والحجز القضائي، الآليات القانونية للتـصرف في المحجوزات ( الرد، المصادرة، الإتلاف) و شروط التصرف في المحجوزات.

في حين تأتي العملية التكوينية الثالثة في إطار التعاون مع وزارة السكن والعمران و المدينةن يوضح بيان لوزارة العدل.

وسيشارك 5 قضاة في أيام دراسية حول المشـروع التمهيدي لقانون التعمير، من 18 إلى 20 مارس 2023، على مستوى مقر الصندوق الوطني للسكن (CNL).

وسيخصص اليوم الأول لعرض الغاية والأهداف المنشودة من مشـروع هذا القانون والمنهجية المعتمدة لصياغته، أما باقي الأيام فستخصص للورشات المتعلقة بالمحاور الأساسية للمشـروع التمهيدي والمتمثلة في عقود التعمير والمراقبة في مجال التعمير، أدوات التعمير التنظيمية والعملية تسيير العقار والهيئات المكلفة بالتسيير الحضري.