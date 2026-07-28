بالتفاصيل.. أبرز ما جاء في اللقاء الإعلامي لرئيس الجمهورية

تطرق رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لأبرز القضايا التي تشغل الرأي العام، في الآونة الأخيرة، وذلك خلال اللقاء الذي عقده مع ممثلي الصحافة الوطنية، والذي تم عرضه مساء الإثنين، على الساعة التاسعة مساء، عبر القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية.

وحمل اللقاء الإعلامي لرئيس الجمهورية رسائل متعددة، جمعت بين التعهد بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وترسيخ الحوار السياسي، وتعزيز مكانة الجزائر إقليميا ودوليا، مع التأكيد على أن المرحلة المقبلة ستقوم على الكفاءة والإنتاج الوطني والانفتاح على الكفاءات الجزائرية داخل الوطن وخارجه.

الجزائر في الطريق الصحيح

أعرب رئيس الجمهورية عن تفاؤله الكبير بمستقبل الجزائر، مشيدا بدرجة الوعي التي بلغها المواطن الجزائري في مواجهة مختلف التحديات وإدراكه لحجم المؤامرات التي تستهدف البلاد.

وأكد أن الجزائر “لا تخضع للضغوط والتهديدات ولا تشترى ولا تباع”، مشددا على أن استقرار البلاد يمثل أولوية قصوى.

تحية للمتطوعين وتحقيق في حريق المحمدية

وأشاد الرئيس بالهبة التضامنية التي أظهرها الجزائريون خلال مواجهة حرائق الغابات التي مست عددا من الولايات، مثنيا على جهود أفراد الحماية المدنية والجيش الوطني الشعبي وأعوان الغابات وسونلغاز والمتطوعين.

كما أمر بفتح تحقيق معمق جدا في حريق مؤسسة الطفولة المسعفة بالمحمدية، قصد الكشف عن جميع ملابساته.

حوار سياسي بعد الدخول الاجتماعي

وفي الشأن السياسي، أعلن رئيس الجمهورية التزامه بإطلاق حوار مع الأحزاب السياسية التي استوفت الشروط القانونية، وذلك مباشرة بعد الدخول الاجتماعي المقبل.

وأكد أن تشكيل الحكومة المقبلة سيكون وفقا لأحكام الدستور، مشددا على أن معيار اختيار الوزراء سيكون الكفاءة والواقعية والبراغماتية والقرب من المواطن، مع منح مكانة للشباب والنساء ضمن التشكيلة الحكومية.

زيادات جديدة في الأجور ومعاشات التقاعد

وجدد رئيس الجمهورية التزامه بمواصلة تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، معلنا عن زيادات تدريجية في الأجور ومعاشات التقاعد والأجر الوطني الأدنى المضمون ابتداء من سنة 2027.

وأوضح أن هذه الزيادات ستتم وفق تطور الاقتصاد الوطني، مع الحرص على الحفاظ على التوازنات الاقتصادية والتحكم في التضخم، مشيرا إلى أن ملفات اجتماعية أخرى، من بينها منح الطلبة، ستدرس مستقبلا بحسب الإمكانيات المالية للدولة.

رهان على الإنتاج الوطني والاكتفاء الذاتي

اقتصاديا، أبرز الرئيس النتائج التي حققتها الجزائر في عدة قطاعات، مؤكدا أن البلاد تتجه لتحقيق الاكتفاء الذاتي في القمح الصلب خلال الموسم الفلاحي الحالي.

كما أشار إلى أن الجزائر حققت منذ سنة 2022 الاكتفاء الذاتي في إنتاج الوقود، مع الانتقال إلى مرحلة التصدير، إلى جانب تطور الصناعات المحلية، خاصة في مجال الأجهزة الكهرومنزلية والعتاد الكهربائي.

مشاريع استراتيجية كبرى

وكشف رئيس الجمهورية عن تقدم عدد من المشاريع المهيكلة، على رأسها مشروع السكة الحديدية الذي يربط الجزائر العاصمة بتمنراست، والمتوقع استلامه سنة 2028.

كما أكد تسريع إنجاز محطات تحلية مياه البحر، بهدف رفع مساهمة المياه المحلاة إلى 62 بالمائة من الاستهلاك الوطني بحلول سنة 2029، بما يجعل الجزائر من بين الدول الرائدة عالميا في هذا المجال.

إشراك كفاءات الجالية

وجدد الرئيس دعوته للكفاءات الجزائرية المقيمة بالخارج للمساهمة في تنمية البلاد، مؤكدا أن أبواب تولي المسؤوليات تبقى مفتوحة أمام كل الكفاءات دون تمييز.

كما دعا الأطباء والخبراء الجزائريين بالخارج إلى الاستثمار في إنشاء مصحات وجامعات خاصة، مؤكدا استعداد الدولة لتوفير العقار والتسهيلات والقروض اللازمة لإنجاز هذه المشاريع.

مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

وفي الجانب الاقتصادي الخارجي، شدد رئيس الجمهورية على ضرورة مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، باعتبار أن الاقتصاد الجزائري عرف تحولا كبيرا منذ توقيع الاتفاق سنة 2005.

وأوضح أن الجزائر أصبحت تمتلك قاعدة إنتاجية متنوعة تسمح لها بتصدير منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية، داعيا إلى فتح هذه الأسواق أمام السلع الجزائرية.

علاقات خارجية ورسائل إقليمية

وأكد رئيس الجمهورية أن العلاقات الجزائرية الألمانية بلغت مستوى متميزا، معلنا عن توقيع اتفاقيات جديدة مع إسبانيا خلال شهر أكتوبر المقبل تشمل عدة قطاعات، بينها الطاقة.

أما بخصوص العلاقات مع فرنسا، فأكد أنه لم يطلب يوما حصصا إضافية من التأشيرات أو اعتذارا أو تعويضات، مشددا على أن الجزائر “لن تتسول أبدا”.

كما جدد التأكيد على أن الجزائر لن تؤذي جيرانها أبدا، معتبرا أن الإرهاب ليس قدرا محتوما في إفريقيا، ومؤكدا أن “من يمس تونس يمس الجزائر”، كما شدد على وقوف الجزائر إلى جانب مصر والمملكة العربية السعودية في معالجة قضايا المنطقة.

الثقافة والسينما

وفي الجانب الثقافي، أشاد رئيس الجمهورية بإطلاق “كرسي الأمير عبد القادر” بجامعة أكسفورد، معلنا أن تصوير الفيلم التاريخي حول الأمير عبد القادر سينطلق نهاية سنة 2027، مع التأكيد على مواصلة دعم قطاع السينما.

دعم المنتخب الوطني والترويج للسياحة

رياضيا، أثنى الرئيس على مشاركة المنتخب الوطني في كأس العالم 2026، مؤكدا ضرورة الحفاظ على استقرار المنتخب باعتباره يملك إمكانيات كبيرة لتحقيق إنجازات جديدة.

كما أشاد بالسلوك الحضاري للجماهير الجزائرية في مدينة كانساس الأمريكية، معلنا توجيه دعوة إلى حاكم الولاية ورئيس بلدية المدينة لزيارة الجزائر، إلى جانب دعوة نحو مائة سائح أمريكي لاكتشاف المقومات السياحية التي تزخر بها البلاد.