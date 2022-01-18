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الجزائر
فيما تتواجد نوميديا لزول في حالة فرار

بالتفاصيل.. اعترافات خطيرة للمتهمين في قضية النصب على الطلبة

الشروق أونلاين
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بالتفاصيل.. اعترافات خطيرة للمتهمين في قضية النصب على الطلبة

نشرت المديرية العامة للأمن الوطني اعترافات عدد من الضحايا والمتهمين في قضية النصب والاحتيال التي تعرض لها عشرات الطلبة من مختلف ولايات الوطن.

وكشفت المديرية العامة للأمن الوطني، من خلال فيديوهات تحمل شهادات واعترافات عدد من الضحايا والمؤثرين والمتهمين في القضية أن المدعوة نوميديا لزول تتواجد في حالة فرار.

بالمقابل قدم كل من المدعو ريفكا وستانلي شهادتهما في قضية النصب و الاحتيال التي راح ضحيتها عشرات الطلبة من قبل شركة  FUTURE GATE.

 اعترافات مدير شركة FUTURE GATE التي احتالت على الطلبة

اعترافات المتهمة الرئيسية “لينا” في قضية النصب على الطلبة

 “ريفكا”..هكذا تسلمت 120 مليون وتنقلت إلى تركيا

“ستانلي” يقدم شهادته في قضية النصب والإحتيال على الطلبة

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