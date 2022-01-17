بالتفاصيل..حركة جزئية في سلك الجمارك

أعلنت المديرية العامة للجمارك، الاثنين، عن حركة جزئية للإطارات الجمركية على المستوى المركزي والجهوي.

وأشرف المدير العام للجمارك نور الدين خالدي، على مراسم تنصيب ثمانية إطارات سامية على مستوى المديرية العامة، في منصب مفتش عام لمصالح الجمارك, مدير دراسات، مدير التشريع والتنظيم والأنظمة الجمركية، مدير الاستعلام وتسيير المخاطر, مدير الأمن والنشاط العملياتي للفرق، مدير الإعلام والاتصال، مدير إدارة الوسائل، مدير الدراسات والاستشراف.

وتتمة للحركة الجزئية للإطارات الجمركية على مستوى أقاليم اختصاص المديريات الجھوية للجمارك، تم أيضا تعيين مديرين جھويين للجمارك بالجزائر خارجية ووھران.

وتأتي ھذه الحركة الدورية تجسيدا “للمقاربة الاستراتيجية والدور المحوري لمصالح الجمارك الجزائرية, لضمان الآليات التي تكفل المعالجة الجمركية الفعالة في جميع جوانبھا، وتعزيز فعالية ونجاعة الدور الرقابي بكل صرامة، ومجابھة وردع كل أشكال الغش والتھريب والجرائم الاقتصادية العابرة للحدود، دفاعا وحماية للاقتصاد الوطني والمواطن”.

كما تدعم ھذه الحركة الجزئية للإطارات السامية للسلك الجمركي بمختلف اختصاصاته، “مجھودات الجمارك الميدانية وفق المقاربة المعتمدة لتسيير الموارد البشرية، المبنية على الكفاءة والالتزام الصارمين، بھدف ترقية وعصرنة الخدمة العمومية الجمركية, والتكريس الناجع للتوجه الاستراتيجي الاقتصادي الجديد لصالح الوطن والمواطن”.