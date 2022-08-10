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الجزائر

بالتفاصيل.. خطوط جديدة ورحلات إضافية للجوية الجزائرية  

الشروق أونلاين
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بالتفاصيل.. خطوط جديدة ورحلات إضافية للجوية الجزائرية  

أعلنت وزارة النقل، عن البرنامج التكميلي للخطوط الجوية الجزائرية، الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من الأربعاء 10 أوت 2022.

وجاء ذلك وفقا لبيان وزارة النقل، الذي كشف عن رحلات الشبكة الأوروبية إضافة إلى شبكة المغرب العربي والشرق الأوسط وإفريقيا.

الشبكة الأوروبية:

الجزائر – إسطنبول – الجزائر: إضافة سبعة (07) رحلات للوصول إلى (14) رحلة أسبوعيا.

قسنطينة – إسطنبول – قسنطينة: إعادة فتح بمعدل رحلتين (02) في الأسبوع.

عنابة – إسطنبول – عنابة: إعادة فتح بمعدل رحلتين (02) في الأسبوع.

وهران – إسطنبول – وهران: إعادة فتح بمعدل رحلتين (02) في الأسبوع.

الجزائر – فيينا – الجزائر: إعادة فتح بمعدل رحلتين (02) في الأسبوع.

الجزائر – لشبونة – الجزائر: إعادة فتح بمعدل رحلتين (02) في الأسبوع.

الجزائر – فرانكفورت – الجزائر: إضافة رحلة (01) في الأسبوع للوصول إل ىستة (06) رحلات أسبوعيا منها رحلتين(02) لفائدة طاسيلي للطيران.

شبكة المغرب العربي و الشرق الأوسط:

الجزائر – تونس – الجزائر: إضافة سبعة(07) رحلات في الأسبوع للوصول إلى (14) رحلة أسبوعيا.

الجزائر – الدوحة – الجزائر: إضافة رحلتين(02) في الأسبوع.

الشبكة الإفريقية:

الجزائر – أبيدجان – الجزائر: إعادة فتح بمعدل رحلة (01) في الأسبوع.

الجزائر – واغادوغو – الجزائر: إعادة فتح بمعدل رحلة (01) في الأسبوع.

الجزائر – نيامي – الجزائر: إعادة فتح بمعدل رحلتين(02) في الأسبوع.

الجزائر – باماكو – الجزائر: إعادة فتح بمعدل رحلة (01) في الأسبوع.

الجزائر – ليبرفيل – الجزائر: إعادة فتح بمعدل رحلة (01) في الأسبوع.

الجزائر – داكار – الجزائر: إضافة رحلة (01) في الأسبوع للوصول إلى ثلاثة (03) رحلات أسبوعيا.

كما أمر رئيس الجمهورية بفتح خطوط جوية نحو جنوب إفريقيا و أديس أبابا (إثيوبيا) و جمهورية الكونغو.

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