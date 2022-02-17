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بالتفاصيل..صدور قائمة بأسماء الأشخاص والكيانات الإرهابية

الشروق أونلاين
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بالتفاصيل..صدور قائمة بأسماء الأشخاص والكيانات الإرهابية

تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قائمة بأسماء الأشخاص والكيانات الإرهابية، وفقا للمرسوم التنفيذي المحدد لتصنيف الأشخاص والكيانات الإرهابية.

وضمت القائمة التي تم نشرها العديد من أسماء حيث تم تحديدهم بـ 16 شخصا صنفوا على كإرهابيين، ينشطون ضمن كل من حركتي الماك ورشاد الإرهابيتين.

القائمة الكاملة:

1-فرحات مهني

2-هشام  عبود

3-زيطوط محـمد

4-أمير بوخرص المدعو “أمير ديزاد”

5-بلعباسي براهيم

6-فرحوح حنافي

7-لورغيوي يوغرطة

8-إتيم مراد

9-مرزوق عبد الرحمان

10-مخيوبة يحي

11-دهينة مراد المدعو “عمار”

12-منصري منار

13-عروة عباس

14-مكي دواجي إبراهيم

15-بوذراع رضا المدعو “تقي الدين”

16- مسلي رشيد

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