بالتفاصيل.. هذا تاريخ صب منح ومعاشات المتقاعدين باحتساب الزيادات  

أعلن الصندوق الوطني للتقاعد للجزائر العاصمة، اليوم الثلاثاء، عن موعد بداية صب منح ومعاشات المتقاعدين باحتساب الزيادات بعنوان سنتي 2021 و2022.

وجاء بيان للصندوق “بداية من يوم 15 ماي 2022 سيتم صب منح ومعاشات المتقاعدين باحتساب الزيادات بعنوان سنتي 2021 و2022، التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون”.

وتابع البيان “المنح سيتم دفعها حسب الرزنامة المعتادة لصب المنح والمعاشات أي من 15 إلى 26 من كل شهر”.

بالمقابل سيتلقى المتقاعدون رسالة نصية قصيرة SMS تتضمن مبلغ مخلفات التثمين لسنة 2021 وقيمة التثمين السنوي الخاص بعنوان سنة 2022،وهذا لتجنيبهم عناء التنقل للوكالات المحلية من أجل الإستفسار على قيمة الزيادات.