بالتفاصيل..هذه اعترافات المتهمين في قضية النصب على طلبة

فيما تتواجد نوميديا لزول في حالة فرار

نشرت المديرية العامة للأمن الوطني اعترافات عدد من الضحايا والمتهمين في قضية النصب والاحتيال التي تعرض لها عشرات الطلبة من مختلف ولايات الوطن.

وكشفت المديرية العامة للأمن الوطني، من خلال فيديوهات تحمل شهادات واعترافات عدد من الضحايا والمؤثرين والمتهمين في القضية أن المدعوة نوميديا لزول تتواجد في حالة فرار.

بالمقابل قدم كل من المدعو ريفكا وستانلي شهادتهما في قضية النصب و الاحتيال التي راح ضحيتها عشرات الطلبة من قبل شركة FUTURE GATE.

اعترافات مدير شركة FUTURE GATE التي احتالت على الطلبة