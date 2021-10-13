بالتفاصيل.. هكذا خطط الكيان الصهيوني لتنفيذ مخطط مسلح ضد الجزائر

تمكنت مصالح الأمن الوطني بحر هذا الأسبوع، من تفكيك نشاط جماعة إجرامية تنتمي إلى المنظمة الإرهابية “الماك”، وتوقيف 17 مشته فيه.

وجاء في بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، الأربعاء، “تنشط هذه الجماعة على مستوى ولايات تيزي وزو وبجاية والبويرة، مع توقيف 17 مشته فيه، كانوا بصدد التحضير للقيام بعمليات مسلحة، تستهدف المساس بأمن البلاد والوحدة الوطنية، وذلك بتواطؤ أطراف داخلية تتبنى النزعة الانفصالية.

الأدلة الرقمية واعترفات المشتبه فيهم المتوصل إليها خلال التحقيق الابتدائي، كشف أن أعضاء هذه الجماعة الإرهابية كانت على تواصل دائم مع جهات أجنبية عبر الفضاء السبيرياني، تنشط تحت غطاء جمعيات ومنظمات للمجتمع المدني متواجدة بالكيان الصهيوني ودولة من شمال إفريقيا.

عمليات تفتيش منازل المشتبه فيهم، التي تمت تحت إشراف الجهات القضائية المختصة، مكنت من حجز وثائق ومستندات دالة على اتصالات مستمرة مع مؤسسات الكيان الصهيوني، أسلحة وعتاد حربي، رايات ومناشير تحريضية خاصة بالمنظمة الإرهابية الماك.