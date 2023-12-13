بالتفاصيل.. هكذا يتم انتقاء حجّاج 2024

الداخلية تراسل البلديات والمشرفين على القوائم

أمرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية مسؤولي البلديات وبالدرجة الأولى المشرفين على إعداد قوائم حج 2024 بتحيين أسماء ومعطيات الفائزين بقرعتي 2020 و2021، مع حذف المتوفّين والأشخاص الذين قدّموا تنازلات كتابية وأيضا المؤدّين للفريضة في السنتين الماضيتين.

وتؤكّد مراسلة الوزارة رقم 17680 المؤرخة في 2 ديسمبر 2023 والمتعلقة بالإجراءات التحضيرية لموسم الحج لسنة 2024: “يُرجى من البلديات والقائمين بتنظيم عملية، الاحتفاظ بنفس الموظفين الذين تم تكليفهم بهذا الملف السنة الماضية وهذا لضمان السير الحسن للعملية لاسيما وأن القوائم النهائية للفائزين تعتمد على تطهير قوائم قرعة 2020/ و2021، مع تحميل التطبيقات التي تم وضعها تحت تصرف مصالحهم بتاريخ 6-12-2023 على الشبكة ذات التدفق العالي”.

ودعت الداخلية، أيضا، إلى التحقق من القوائم الأولية للفائزين المرشحين لأداء مناسك الحج لهذا الموسم ومطابقتها مع المحاضر اليدوية للقرعة لاسيما من حيث الترتيب، علما أن قوائم البلديات ستتضمن أيضا قوائم القرعة الخاصة بفئة كبار السن والتحقق من قائمة الفائزين المتوفين وحذف البيانات الخاصة بهم، إضافة إلى التحقق من قائمة الفائزين الذين أدوا مناسك الحج خلال الموسمين الماضيين وحذف البيانات الخاصة بهم، إضافة إلى حذف البيانات الخاصة بالمرشحين الذين قدموا تنازلات كتابية بعدم أداء مناسك الحج أو الذين تحصلوا على دفاتر الحج ولم يؤدوا مناسك الحج خلال السنة الماضية.

كما طالبت الوصاية مسؤولي البلديات بضرورة التأكد من أرقام جوازات السفر، والتأكد في نفس الوقت من أن لا تقل مدة صلاحية جواز السفر عن 6 أشهر يتم احتسابها ابتداء من تاريخ 14 جوان 2024، وأنه على المعنيين باستصدار أو إعادة استصدار جوازات السفر التقرب من المصالح المؤهلة قصد إتمام هذا الإجراء مع منحهم الأولوية.

ودعت الوزارة مصالح البلدية فور الانتهاء من عملية التحيين إلى طباعة القائمة الاسمية النهائية وتعليقها بمقرات البلديات والمساجد بعد المصادقة عليها من قبل مديرية التقنين والشؤون العامة.

وأشارت التعليمة ذاتها إلى تخصيص رأي بعدم الموافقة لكل طلب وارد إلى مصالح البلدية يتعلق باستخلاف الفائز في القرعة وافته المنية أو حدث له مانع حال دون تمكنه من أداء مناسك الحج، حتى لو تعلق الأمر بمحرم لفائزة مؤهلة وقع بينهما فك الرابطة الزوجية.

ويأتي هذا بالتزامن مع إنهاء الوفد الجزائري المُفاوض في المملكة العربية السعودية على قيمة الحج لسنة 2024 كافة المفاوضات والتعاقدات الخاصة بخدمات السكن والإعاشة مع الطرف السعودي، في انتظار التعرف على القيمة المالية النهائية للحج والتي لن تشهد زيادة كبيرة مقارنة مع تلك المطبقة السنة الماضية.

وفضل الوفد المفاوض في المملكة العربية السعودية تحت رئاسة المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة أحمد سليماني إعادة تجديد العقود التي سبق وأن أبرمت السنة الماضية مع المتعاملين السعوديين في مجال السكن والإطعام، خاصة وأن هذه الأخيرة قدمت خلال الموسم الماضي للحج خدمات مميزة أراحت البعثة الجزائرية.