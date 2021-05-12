بالتفاصيل..هكذا يتم ممارسة نشاط استيراد السيارات الجديدة!

حدد المرسوم تنفيذي، الذي صدر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.

ووقع المرسوم التنفيذي المعدل الوزير الأول، عبد العزيز جراد، بحيث وضع كل النقاط والتفاصيل التي تتحكم وتنظم نشاط وكلاء المركبات الجديدة، وكذا دفتري الشروط الملحقين به.

وجاء في العدد الأخير للجريدة الرسمية انه لا يمكن الوكيل الذي يتمتع بالشخصية المعنوية الحصول إلا على اعتماد واحد يسمح له بممارسة النشاط وتمثيل علامتين تجاريتين بالنسبة للسيارات والمقطورات ونصف المقطورات الجديدة.

ويودع طلب الحصول على الاعتمـــاد، مقابل وصل إيداع، لدى الأمانة التقنية المذكورة في المادة 41 من هذا المرسوم، ويجب أن يتكون الملف المطوب للحصول على الاعتماد من طلب الحصول على الاعتماد.

1-دفتر الشروط المرفق بهذا المرسوم، المؤشر والمؤرخ والممضى من طرف المتعامل ويحمل عبارة ”قرئ وصودق عليه.

2-بطاقة تعهد ملحقة بدفتر الشروط، مؤرخة وممضاة.

3- شهادة يعدها موثق يمارس نشاطه في الجزائر، تثبت وجود الوثائق الآتية ومطابقتها وسريان مفعولها.

4- القانون الأساسي للشركة، مع إبراز رمز نشاط وكيل المركبات الجديدة.

5- بطاقة التعريف الجبائية.

6- السجل التجاري.

7-مستخرج الجداول الضريبية مسوى

8-وثيقة محينة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعــي، بتاريــخ إيــداع الطلب.

9-قائمة المستخدمين ومؤهلاتهــم مرفقة بشهادة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

10-نسخـة مـــن عــقــد أو عــقــود الــوكــالــة الحصريــة التي تربط الوكيل بالمانح أو المانحين.