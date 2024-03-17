بالتفاصيل والأسماء.. تغييرات على رأس أقسام الجوية الجزائرية!

بن حمودة يجري تنحيات و تعيينات جديدة

أقر الأحد الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية حمزة بن حمودة سلسلة تنحيات وتعيينات جديدة بأقسام الشركة مست عددا من المناصب الهامة منها مدير الإدارة المركزية “الأمين العام” آيت عبد المالك سفيان، ومدير الإتصال أمين أندلسي اللذان أعفيا من منصبهما.

وتندرج هذه التغييرات في إطار مساعي حثيثة لضخ دماء جديدة بمختلف أقسام الجوية الجزائرية، وتحقيق نتائج أعلى خلال المرحلة المقبلة التي ستشهد تحديات كبرى، أهمها التحضير لموسمي الحج والصيف، وإعادة رسم خطة استراتيجية للنهوض بالشركة.

وفي التفاصيل التي تحصلت عليها “الشروق” تم إعفاء مدير الادارة المركزية ( الأمين العام) آيت عبد المالك سفيان من مهامه وتعيين بوزغاية عبد العزيز في ذات المنصب، كما تم إعفاء أندلسي محمد أمين رياض من مهامه كمدير للاتصال، ناطق رسمي باسم الجوية الجزائرية، وتم تكليفه بمديرية إدارة العلامة التجارية بالنيابة، كما تم إنهاء مهام عميار ياسين كرئيس للقسم التجاري بالنيابة، فيما تم إعفاء بجاوي الشاوش سعاد من مهامها كمديرة للعلاقات مع الزبائن وتعيينها رئيسة للقسم التجاري.

بالمقابل، أعفى الرئيس المدير العام للجوية الجزائرية علالي محمد علي من مهامه كرئيس لقسم الاستغلال، و بن ميلود رضا من مهامه كمدير لمركز مراقبة الاستغلال وتعيين شكمبو جمال، قائد طائرة A330-200، رئيسا لقسم الاستغلال، و تم تعيين السيدة كواح حسنية، الاطار السامي في قسم التشغيل، كمديرة مساعدة لقسم التشغيل، وتعيين دهاش محمد مساعد مدير مديرية البرامج مديراً لمركز مراقبة الاستغلال.

كما تم تعيين بوتيماجة سامي الكريم مساعد المدير بمركز مراقبة الاستغلال كمدير لإدارة الإيرادات، وبالمقابل جرى إعفاء فايدي فؤاد من مهامه كمدير لإدارة الإيرادات.