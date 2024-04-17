بالتفاصيل.. 44 رحلة جديدة للجنوب عبر طائرات الجوية الجزائرية كل أسبوع

إضافة 26 رحلة بداية من ماي تحسبا لموسم الاصطياف

برمجت شركة الخطوط الجوية الجزائرية 26 رحلة جوية جديدة لصالح ولايات الجنوب والشمال كل أسبوع، لاسيما مناطق الجنوب الكبير ستنطلق شهر ماي كأقصى تقدير، لتسهيل تنقل مواطني هذه الولايات نحو الشمال، ليصبح عدد الرحلات الاجمالية للولايات الجنوبية 44 رحلة جديدة، بحساب الرحلات المخصصة لولايات الجنوب من رحلات جديدة سبق وأعلنت عنها الخطوط الجوية الجزائرية خلال أيام عيد الفطر المبارك والتي بلغت 42 رحلة.

وسيضمن هذا الإجراء عدد مقاعد إجمالي 3836 مقعدا لسكان الجنوب كل أسبوع عبر طائرات الجوية الجزائرية، في إطار الرحلات الجديدة التي تمت برمجتها مؤخرا أيضا.

ويتزامن هذا الإجراء الهام مع اقتراب موسم الاصطياف، والذي يتضاعف فيه الطلب على الرحلات والتذاكر من طرف المواطنين لاسيما على مستوى الولايات الجنوبية.

ويتعلق الأمر بالدرجة الأولى بولايات جانت وتمنراست وبشار والوادي وحاسي مسعود وتيميمون وورقلة وعين صالح وتقرت وأدارار وهي جالولايات التي يتم ربطها برحلات جوية مع ولايات الشمال على مدار الأسبوع وحتى ليلا، لتسهيل حركة تنقلات سكان هذه الولايات.

وحسب بيان للشركة تلقت “الشروق” نسخة منه، وتحسبًا لموسم الاصطياف وتجسيدًا لسياسة الدولة في تعزيز الربط الجوي بين مختلف مناطق البلاد، وتوفير ظروف تنقل مريحة للزبائن الكرام في الجنوب الكبير، تُعلن الخطوط الجوية الجزائرية عن إضافة 26 رحلة من وإلى الولايات الجنوبية قريبا، ليصل مجموع الرحلات الإضافية المتعلقة بالشمال والجنوب إلى 68 رحلة إضافية في الأسبوع.

وتوفر الرحلات الـ 68، ما يصل 5816 مقعدًا أسبوعيًا، منها 44 رحلة توفر 3836 مقعدا للجنوب أسبوعيًا، و24 رحلة للشمال توفر 1980 مقعدًا أسبوعيًا. وتمس هذه الرحلات 12 مطارًا هي حاسي مسعود، ورقلة، تيميمون، بشار، أدرار، عين صالح، جانت، المنيعة، الوادي، تمنراست، تندوف، وتقرت.

وختمت الجوية الجزائري بيانها: “نشكر مسافرينا الكرام على ثقتهم في شركتنا، ونؤكد دائمًا أننا في خدمتهم، لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال على الرقم التالي: 21321986363+”.