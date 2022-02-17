بالتفاصيل..9 شروط للاستفادة من منحة البطالة

حدد العدد الأخير من الجريدة الرسمية، في مرسوم تنفيذي، كيفيات الحصول على منحة البطالة، ومبلغ المتعلق بهذه المنحة وكذا الالتزامات التي تتوجب على المستفيدين منها.

وأمضى المرسوم التنفيذي المحدد للمنحة وكيفية الاستفادة منها الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، تحت رقم 22-70 صدر في العدد 11 للجريدة الرسمية.

ووفقا لذات المرسوم فإنه يجب على طالب منحة البطالة أن تتوفر فيه 9 شروط :

1-أن يكون من جنسية جزائرية

2-أن يكون مقيم بالجزائر

3-أن يبلغ سنه ما بين 19 و 40 سنة

4-أن يكون مسجلا كبطال طالب شغل لأول مرة لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل منذ ما لا يقل عن 6 أشهر

5-ألا يتوفر على دخل أيا تكن طبيعته

6-أن يبرر وضعيته تجاه الخدمة الوطنية

7-ألا يكون مسجلا في مؤسسة للتعليم العالي أو للتكوين المهني.

8-ألا يكون قد استفاد من الأجهزة العمومية لدعم إحداث وتوسيع النشاطات والمساعدة على الإدماج المهني والمساعدة الاجتماعية

9-ألا يتوفر الزوج على أي دخل أيا تكن طبيعته.