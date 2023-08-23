بالتفصيل.. هذه حقيقة موقع إلكتروني دعا لقتل السوريين مقابل مكافآت 

كشف تحقيق فتش حول إعلان متطرف يدعو إلى قتل السوريين في تركيا أو تقطيع أياديهم أو أرجلهم أو إيذائهم مقابل مبالغ مالية حقيقته ومن يقف وراءه.

وقالت منصة “إيكاد” أن فريق التقصي لديها كشف هوية القائمين على الموقع إلكتروني الذي شاع الحديث عنه مؤخرًا، بعرض مكافآت مالية كبيرة مقابل قتل سوريين في تركيا أو بتر أجزاء من أجسامهم.

ونشرت المنصة العربية المتخصصة بالتحقق من صحة الأخبار تفاصيل تحقيقها وكشفت عن تفاصيل إضافية تتعلق بهوية مالكيه.

#تحقيقات 🧵 |مقابل مكافآت ضخمة.. من دعا لقتل السوريين في تركيا؟ 🔻إعلان متطرف يدعو إلى قتل السوريين في تركيا أو تقطيع أياديهم أو أرجلهم أو إيذائهم مقابل مبالغ مالية.

إيكاد تكشف من يقف وراء الإعلان، وكيف حاول إخفاء أي أدلة تشير إلى هويتهم. pic.twitter.com/6nYNsE4BjT — Eekad – إيكاد (@EekadFacts) August 20, 2023

وذكرت منصة “إيكاد” أن حسابًا باسم “قديروف” يقيم صاحبه في روسيا كان أول من نشر تغريدة تروج للموقع الإلكتروني لكنه حذفها بعد ذلك، كما كشفت أن الموقع الإلكتروني موجود ومسجل بالفعل لكنه مفصول عن شبكة الإنترنت، وذلك بعد أن شاعت أنباء عن عدم وجوده.

وذكر التحقيق أن الموقع مسجل في الولايات المتحدة منذ عام 2020، ثم سجل لاحقًا في تركيا عام 2021، وقد حاول القائمون عليه إخفاء هوياتهم لتجنب الملاحقة القانونية، لكن القائمين على التحقيق تمكنوا من معرفة هوياتهم عبر الإيميل الذي استخدم لشراء العنوان الإلكتروني للموقع.

وقد تبين أن القائمين على الموقع هما ييغيت تورغوت يلماز، وهو يقيم في منطقة أوسكودار في الجزء الآسيوي لمدينة إسطنبول وقد تخرج من جامعة كوجالي عام 2016 وسبق له أن عمل في مجال تكنولوجيا المعلومات لكنه عاطل عن العمل حاليًا.

والشخص الثاني هو سنان أكتورك الذي تخرج من جامعة كوجالي أيضًا عام 2016.

كما انتقد كثيرون التعليقات الصادمة على التغريدة الأصلية التي نشرها الحساب الروسي والتي اعترض جزء كبير منها على قلة قيمة المكافآت.

وتداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر موقعاً تركياً يعرض مكافأة مقابل قتل اللاجئين السوريين، حيث تظهر في الصورة قائمة أسعار عمليات القتل التي تختلف بحسب الضحية إذا ما كان رجلاً أو امرأة أو طفلاً.

كما تظهر الصورة قائمة بأسعار أعضاء الجسد والتي شملت اليدين والأرجل والرأس، وذلك مقابل مبالغ تتراوح ما بين 1000-3000 دولار.

ويذكر أن الإنترنت المظلم لا يمكن الوصول إليه من قبل المستخدمين العاديين ويروج لكل ما هو ممنوع مثل المخدرات وتجارة الأسلحة والسحر والشعوذة وجرائم القتل.

ويلجأ مستخدمو هذه المنصات إلى متصفحات خاصة يصعب تعقبها أو معرفة المستخدمين أو القائمين عليها، فيما يتم التعامل بينهم بواسطة العملات الرقمية المشفرة التي يصعب أيضاً تعقبها.