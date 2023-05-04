بالتنسيق مع الجزائر.. الخارجية المصرية تحضّر لاجتماع استثنائي حول سوريا والسودان

تحضّر الخارجية المصرية لاجتماع استثنائي لوزراء الخارجية العرب حول الأوضاع بكلّ من سوريا والسودان، حيث أجرى الوزير سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 7 دول بينها الجزائر.

وحسب ما صرّح به المتحدث باسم الوزارة، فقد أجرى شكري يومي 3 و4 ماي الجاري، اتصالات هاتفية مع نظرائه في الجزائر، السودان، السعودية، العراق، الأردن، جيبوتي، وكينيا.

وقال المتحدث إن الإتصالات مع الوزراء العرب جاءت “في إطار التشاور وتنسيق المواقف والإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب حول كل من السودان سوريا، المقرر عقده يوم 7 ماي الجاري.

وكشف المتحدث باسم الخارجية المصرية، أن الاتصال مع وزير خارجية كينيا جاء في إطار التشاور والتنسيق، اتصالاً بالأزمة السودانية.