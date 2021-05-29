بالجينز والأكمام والتنورة بالكشاكش.. 6 إطلالات ربيعية لا تقاوم

الموضة

مع قدوم الربيع يخف وزن الملابس ويقل عدد قطعها، لكن هذا قد يشكل مشكلا بالنسبة للكثيرات إذ لا تستر ملابس الربيع العيوب بل تضاعفها. لهذا وللتوفيق بين إختيار ملابس على الموضة وساترة للعيوب إخترنا لكن ست طلات رائجة لكن مدروسة لربيع بديع وبلا “تقطيع”.

السروال a pinces من القطع الرائجة في موسم الربيع وهو مريح وفضفاض ويمكن تنسيقه مع أي توب، هذا السروال يعشق الألوان اختاري الأخضر منه ونسقيه بتوب فوشيا وصندل عالي.

من التفاصيل المميزة للأقمصة هذا الموسم الكم المنفوخ لكن دون مبالغة. أحببنا لوك الممثلة ياسمين رئيس بقميص براق وسروال جينز بلون الكلوشار الذي يذكرنا بالتسعينات، الكل منسق مع الصندل المفتوح الدارج.

الطبعات دارجة جدا في الفساتين خاصة الطبعات المزهرة و الإستوائية، ولكن الكشاكش أو الفولون قد اقحمت في عدة تصاميم لذا عليك توخي الحذر في ارتدائها إذ قد تنقلب إلى طلة طفولية.

من الاطلالات الناجحة هذا الموسم التوليفة الجميلة بين التنورة المنفوخة والجيليه البسيط التنسيق لا يكتمل إلا بالكعب العالي واللون الذهبي.

قد يبهرك اللون البرتقالي المكهرب لكنه أحيانا قد ينجح. اختاري الفستان البرتقالي إن كنت في مناسبة عائلية مع كعب عالي من نفس اللون مثل مؤثرة الموضة جانين جوتريز.

التنورة الطويلة قد يكون خيارا رائعا في الربيع فهي محتشمة ويمكن أن ترتديها المحجبة أيضا. الطلة المثالية تنورة برتقالية طويلة فضفاضة وقميص أبيض بسيط مع حذاء رياضي وحقيبة يد ذهبية.

الجينز أو ما يسمى بقماش الدنيم عند الأخصائيين حاضر وبقوة لكن بقصات أقل سخافة فلا سراويل مقطعة وضيقة ولا مكان للجينز المخرم. الجينز فضفاض ومن وحي السبعينات وحاضر في القميص والجاكيت.