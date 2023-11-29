بالشراكة مع “هواوي”.. تجهيز 6 جامعات بالأقسام الذكية

وقعت وزارة التعليم العالي وشركة الاتصالات الصينية “هواوي”، الثلاثاء، على اتفاقية إطار، تهدف لمرافقة الطلبة وتجهيز الجامعات والمدارس العليا بالتكنولوجيا الحديثة.

وجرت مراسم التوقيع بين كل من الأمين العام لوزارة التعليم عبد الحكيم بن تليس، ونائب رئيس شركة الاتصالات “هواوي”(وكيل الجزائر) ألكس شانغ شانغ.

وعقب التوقيع, أكد بن تليس أن هذه الاتفاقية ستسمح بتنفيذ برنامج تكويني لفائدة الطلبة الجزائريين والأساتذة المكونين، إلى جانب تسهيل عملية نقل التكنولوجيا من طرف هذه الشركة التي رافقت الجامعة الجزائرية منذ أكثر من خمس سنوات.

بدوره، أشاد ألكس بـ”الشراكة” مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدا عزم مؤسسته على “تجديد هذه الشراكة بتجنيد كافة الموارد وتجهيز حوالي 6 جامعات بالأقسام الذكية للسماح للطلبة الجزائريين من الاستفادة من التكنولوجيا والاطلاع على أحسن البرامج البيداغوجية”.

من جانبه ,أوضح رئيس اللجنة الوطنية لمرافقة الابتكار وريادة الأعمال الجامعية أحمد مير، أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار “التعاون الشامل” بين الشركة ومؤسسات التعليم العالي وتهدف إلى تكوين الطلبة في المجالات الدقيقة، ك”تكنولوجيات الإعلام والاتصال والذكاء الاصطناعي و الحوسبة السحابية” التي تتحكم فيها شركة هواوي.

كما تندرج هذه الاتفاقية، يضيف مير، في إطار تنظيم المسابقة الدولية”هاي سيتي أكاديمي”، التي تنظمها شركة هواوي سنويا، مشيرا إلى “النتائج الباهرة” التي حققها الطلبة الجزائريون في الطبعات السابقة.

واعتبر أن هذه الاتفاقية ستسمح أيضا بالزيادة في “مرئية مؤسسات التعليم العالي الجزائرية من خلال جودة التعليم الذي توفره, في مجالات متخصصة ودقيقة”.