-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
وزارة التجارة: سحب 4 علامات لأجهزة كشف الغاز من السوق
الجزائر

بالشراكة مع “هواوي”.. تجهيز 6 جامعات بالأقسام الذكية

الشروق أونلاين
  • 731
  • 0
بالشراكة مع “هواوي”.. تجهيز 6 جامعات بالأقسام الذكية
ح.م
جانب من التوقيع على الاتفاقية

وقعت وزارة التعليم العالي وشركة الاتصالات الصينية “هواوي”، الثلاثاء، على اتفاقية إطار، تهدف لمرافقة الطلبة وتجهيز الجامعات والمدارس العليا بالتكنولوجيا الحديثة.

وجرت مراسم التوقيع بين كل من الأمين العام لوزارة التعليم عبد الحكيم بن تليس، ونائب رئيس شركة الاتصالات “هواوي”(وكيل الجزائر) ألكس شانغ شانغ.

وعقب التوقيع, أكد بن تليس أن هذه الاتفاقية ستسمح بتنفيذ برنامج تكويني لفائدة الطلبة الجزائريين والأساتذة المكونين، إلى جانب تسهيل عملية نقل التكنولوجيا من طرف هذه الشركة التي رافقت الجامعة الجزائرية منذ أكثر من خمس سنوات.

بدوره، أشاد ألكس بـ”الشراكة” مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدا عزم مؤسسته على “تجديد هذه الشراكة بتجنيد كافة الموارد وتجهيز حوالي 6 جامعات بالأقسام الذكية للسماح للطلبة الجزائريين من الاستفادة من التكنولوجيا والاطلاع على أحسن البرامج البيداغوجية”.

من جانبه ,أوضح رئيس اللجنة الوطنية لمرافقة الابتكار وريادة الأعمال الجامعية أحمد مير، أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار “التعاون الشامل” بين الشركة ومؤسسات التعليم العالي وتهدف إلى تكوين الطلبة في المجالات الدقيقة، ك”تكنولوجيات الإعلام والاتصال والذكاء الاصطناعي و الحوسبة السحابية” التي تتحكم فيها شركة هواوي.

كما تندرج هذه الاتفاقية، يضيف مير، في إطار تنظيم المسابقة الدولية”هاي سيتي أكاديمي”، التي تنظمها شركة هواوي سنويا، مشيرا إلى “النتائج الباهرة” التي حققها الطلبة الجزائريون في الطبعات السابقة.

واعتبر أن هذه الاتفاقية ستسمح أيضا بالزيادة في “مرئية مؤسسات التعليم العالي الجزائرية من خلال جودة التعليم الذي توفره, في مجالات متخصصة ودقيقة”.

مقالات ذات صلة
وفاة 3 أطفال اختناقا بالغاز في باتنة

وفاة 3 أطفال اختناقا بالغاز في باتنة

فتح باب التسجيلات لمسابقة الدكتوراه بجامع الجزائر

فتح باب التسجيلات لمسابقة الدكتوراه بجامع الجزائر

منع الإكراميات المصاحبة لترسيم الأساتذة يلقى الترحاب

منع الإكراميات المصاحبة لترسيم الأساتذة يلقى الترحاب

إقبال كبير على تعلم اللغة التركية في الجامعة الإسلامية بقسنطينة

إقبال كبير على تعلم اللغة التركية في الجامعة الإسلامية بقسنطينة

إحصاء عام لإمكانيات قطاع الفلاحة بالجزائر قريبًا

إحصاء عام لإمكانيات قطاع الفلاحة بالجزائر قريبًا

أخبار الجزائر ليوم الإثنين 27 نوفمبر 2023

أخبار الجزائر ليوم الإثنين 27 نوفمبر 2023

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد