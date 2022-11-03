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بالصورة.. متحف اللوفر في فرنسا يعرض صفحتين من مصحف يعود إلى القرن الـ8

الشروق أونلاين
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بالصورة.. متحف اللوفر في فرنسا يعرض صفحتين من مصحف يعود إلى القرن الـ8
أرشيف
متحف اللوفر

يحضّر متحف اللوفر في فرنسا لعرض صفحتين من مخطوطة قديمة للمصحف الشريف، يعتقد أنها تعود إلى القرن الميلادي الثامن.

وحسب ما نشرته وكالة الأناضول التركية، فإن المخطوطة هي جزء من مصحف يعرف باسم “مصحف كاتا لانغر”، الذي تحتفظ به أوزباكستان.

ويعتبر مصحف كاتا لانغر، واحدا من أقدم مخطوطات القرآن الكريم. وسيعرض في اللوفر ضمن آثار أخرى، بين 24 نوفمبر الجاري و6 مارس المقبل.

صورة لمخطوطة “مصحف كاتا لانغر”

ونقلت الأناضول عن المفتي العام في أوزبكستان نور الدين خالق نظروف أن “المصحف كتب بالخط الكوفي، على جلد حيوان، في الربع الأخير من القرن الثامن”.

وأشار نظروف إلى أن طريقة وفترة استقدام المصحف إلى آسيا الوسطى، غير محدّدة. حيث إن “تاريخه المعروف في أوزبكستان يعود إلى 100 عام فقط”.

ولا تزال أوزباكستان تحتفظ بـ 16 صفحة من المصحف، من بين 67 صفحة كانت موجودة في الحقبة السوفييتية، بالقرية المسماة كاتا لانغر. “لكن مصير باقي الصفحات يبقى مجهولا”، يقول المصدر.

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