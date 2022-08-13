بالصورة.. مجسّم الكأس الأفرو-آسيوية “الأصلي” يعود إلى الجزائر

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم يوم الجمعة، عن استرجاعه لمجسّم الكأس الأفرو-آسيوية التي فاز بها المنتخب الوطني عام 1991.

وحسب ما أوضحه الاتحاد على موقعه الرسمي، فقد عاد مجسّم الكأس إلى الجزائر، بعد عرضه في متحف الاتحاد الدولي (الفيفا) منذ 2020، وقبلها في معهد العالم العربي بباريس منذ 2019.

وافتكّ الخضر لقب الكأس الأفرو-آسيوية بعد فوزهم بالجزائر على بطل آسيا آنذاك منتخب إيران، بصفتهم المنتخب الفائز باللقب الإفريقي في 1990.

وتعود آخر دورة للكأس الأفرو-آسيوية إلى العام 2007. عندما لعب المنتخب الياباني بطل كأس آسيا 2004، أمام المنتخب المصري بطل كأس الأمم الأفريقية عام 2006. وفاز بها منتخب اليابان.