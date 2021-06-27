بالصور.. آخر الترتيبات قبل فتح معبر الدبداب الحدودي مع ليبيا

تفقد والي إيليزي مصطفى آغامير معبر الدبداب الحدودي مع ليبيا ووقف على أخر الترتيبات قبل فتحه تمهيدا لبعث التجارة الخارجية والتصدير مع دول الجوار.

وقام والي ايليزي، الأحد، حسب بيان لمصالح الولاية رفقة وفد من مختلف الدوائر الوزراية والجمارك والحماية المدنية وأعضاء اللجنة الأمنية والسلطات المحلية بزيارة معبر الدبداب والاطلاع على الترتيبات المتخذة قبل عودته للنشاط.

وأوضح البيان أن السلطات المحلية لولاية إيليزي قامت بتوفير كافة الوسائل المادية والبشرية لتهيئة المعبر الحدودي الدبداب وكافة الترتيبات المتعلقة بالجمركة والجانب الأمني الذي يضمن السلامة التامة في تجسيد هذه العملية التي ستعمل بشكل ملموس في تطوير وترقية الاقتصاد الوطني وتوفير العملة لصعبة والترويج للمنتوج الجزائري.

وأضاف البيان أن هذه الخطوة الهامة تندرج في إطار الإستراتيجية الوطنية التي بادر لتنويع الإقتصاد الوطني بعيدا عن ريع البترول والسماح بخلق ثروة بديلة ومناصب شغل جديدة وتشيع سياسة الاستثمار والتصدير.