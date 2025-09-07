بالصور.. آخر حصة تدريبية لـ”الخضر” قبل التنقل لمواجهة غينيا

أجرى المنتخب الوطني أمسية السبت حصته التدريبية الثانية، تحضيرا لمواجهة غينيا، لحساب الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.

وخاض رفقاء القائد رياض محرز حصتهم تدريباتهم الأخيرة، بالمركز التقني بسيدي موسى، قبل التنقل صبيحة الأحد، إلى المغرب، تحسبا للمواجهة الهامة التي تنتظرهم أمام غينيا.

وحسب الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، فإن الناخب الوطني بيتكوفيتش ركز خلال هذه الحصة على الجوانب التقنية والتكتيكية، مع ضبط الخطط الخاصة بالمباراة.

واستمرت الحصة أزيد من ساعة وربع، بمشاركة جميع اللاعبين.

وسيتنقل وفد “الخضر” صبيحة هذا الأحد إلى الدار البيضاء عبر رحلة خاصة.

ويواجه المنتخب الوطني، منتخب غينيا أمسية هذا الإثنين ابتداء من الساعة الخامسة، بملعب محمد الخامس، لحساب الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم2026.

وفاز “الخضر” في لقاء الجولة السابعة على بوتسوانا بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليصل رصيدهم إلى 18 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الملاحقين.

ويبحث أشبال المدرب بيتكوفيتش عن النقاط الثلاث أمام غينيا من أجل حسم تأهلهم إلى مونديال 2026.