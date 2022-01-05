بالصور.. أبو جرة يقدم درسا دينيا بثانوية في لاغوس النيجيرية

قدم أبوجرة سلطاني، الثلاثاء، درس نموذجي حول فهم كتاب الله (سورة العصر نموذجا) أمام الطاقم التربوي وتلاميذ ثانوية دار النعيم بلاغوس بنيجيريا.

وحسب بيان للمنتدى العالمي للوسطية فإن رئيسه أبوجرة سلطاني قدم الثلاثاء، “درسا نموذجيا حول فهم كتاب الله (سورة العصر نموذجا) أمام الطاقم التربوي وتلاميذ ثانوية دار النعيم بلاغوس (نيجيريا) على هامش المؤتمر 14 الذي تناول محور: العلوم الشرعية ومتغيرات العصر.

وأوضح: شارك السيد الرئيس فيه بمحاضرة تحت عنوان: الدولة الوطنية والانتماء الديني (خطوط التعارض والالتقاء). ونال تكريما من طرف المنظمين وشرفا بعضوية المجْمع.