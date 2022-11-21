بالصور.. أحدث ظهور للشيخة موزا في حفل افتتاح كأس العالم بقطر
نشرت وكالة الأنباء القطرية صور أحدث ظهور للشيخة موزا، والدة الأمير تميم بن حمد، خلال حضورها حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2022.
وقالت تقارير إخبارية إن الملفت في إطلالة الشيخة موزا أنها أعادت ارتداء نفس الفستان العنابي من توقيع دار أزياء “برادا” والذي ارتدته قبل 12 عامًا، خلال تقديم ملف قطر لإستضافة كأس العالم 2022، مع نفس البروش الماسي من توقيع علامة شوميه.
صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر: لقد حان الوقت .. مرحباً بكم في بطولة كأس العالم قطر 2022#قنا#كأس_العالم_قطر_2022 #قطر2022#Qatar2022 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/uNCrO5tJ5H
— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) November 20, 2022
— Baher Esmail (@EsmailBaher) November 20, 2022
وشاركت الشيخة موزا عبر حسابها على إنستغرام صورة لها بجوار زوجها أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة، وكتبت: “لقد حان الوقت، مرحبًا بكم في بطولة كأس العالم قطر 2022″.
وشهدت دولة قطر، مساء الأحد 20 نوفمبر 2022 حفل افتتاح بطولة كأس العالم التي أقيمت على ملعب البيت بمدينة الخور.
حفل إفتتاح مُبهر وشئ يدعو للفخر بطولة #كأس_العالم_قطر_2022 للتاريخ ونسخة إستثنائية من البطولة الأكبر في العالم بإذن الله على أرض عربية 🏆😍 pic.twitter.com/LAm22GYywE
— Maher Hammam ماهر همام (@MaherHammamOff) November 20, 2022