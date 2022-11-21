بالصور.. أحدث ظهور للشيخة موزا في حفل افتتاح كأس العالم بقطر

نشرت وكالة الأنباء القطرية صور أحدث ظهور للشيخة موزا، والدة الأمير تميم بن حمد، خلال حضورها حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2022.

وقالت تقارير إخبارية إن الملفت في إطلالة الشيخة موزا أنها أعادت ارتداء نفس الفستان العنابي من توقيع دار أزياء “برادا” والذي ارتدته قبل 12 عامًا، خلال تقديم ملف قطر لإستضافة كأس العالم 2022، مع نفس البروش الماسي من توقيع علامة شوميه.

وشاركت الشيخة موزا عبر حسابها على إنستغرام صورة لها بجوار زوجها أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة، وكتبت: “لقد حان الوقت، مرحبًا بكم في بطولة كأس العالم قطر 2022″.

وشهدت دولة قطر، مساء الأحد 20 نوفمبر 2022 حفل افتتاح بطولة كأس العالم التي أقيمت على ملعب البيت بمدينة الخور.