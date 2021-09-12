بالصور.. أحد نوابغ البكالوريا يغادر الجزائر لاستكمال الدراسة بفرنسا

غادر أحد نوابغ البكالوريا، الجزائر لاستكمال دراساته العليا بفرنسا بعدما حاز على المرتبة الثالثة وطنيا بمعدل 19.22 من 20، في شعبة الرياضيات.

وشارك الطالب قايا لحوازي متابعيه عبر حسابه على إنستغرام صورة له من أمام جامعة فرنسية وعلق عليها بالقول: “نأمل أن نكون على الدرب الصحيح.

وتداول ناشطون صورة للطالب وهو في الطائرة مغادرا الجزائر، وقدم الكثيرون تهانيهم لقايا، متمنين له حظا موفقا، كما باركوا اختياره جامعة أجنبية، فيما اعتبر البعض رحيله خسارة للجزائر.