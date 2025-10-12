-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بالصور.. أشبال بوقرة يواصلون تحضيراتهم للودية الثانية أمام فلسطين

عمر سلامي
  • 259
  • 0
بالصور.. أشبال بوقرة يواصلون تحضيراتهم للودية الثانية أمام فلسطين
ح.م
المنتخب المحلي

يواصل المنتخب الوطني للمحليين، تحضيراته تحسبا للودية الثانية أمام منتخب فلسطين، والتي تدخل في إطار التحضير لكأس العرب.

وخاض أشبال المدرب مجيد بوقرة، أمسية الجمعة، حصة تدريبية دامت ساعة ونصف على أرضية ملعب 19 ماي بعنابة.

وبالإضافة إلى العمل التكتيكي على أرضية الميدان،تضمن برنامج المنتخب أمسية الجمعة، حصة تحليل فيديو، قبل أن يخضع اللاعبون لحصة علاجية.

وسيختتم المنتخب أمسية الأحد تحضيراته للمباراة، بإجراء آخر حصة تدريبية.

ويخوض المنتخب المحلي أمسية الإثنين بداية من الساعة السادسة مباراته الودية الثانية أمام منتخب فلسطين.

ويعمل المدرب بوقرة خلال الوديتين على تحقيق الانسجام بين اللاعبين، والوقوف على مستوى كل عناصره، قبل إعداد القائمة التي ستشارك في كأس العرب.

وانتهت المواجهة الودية الأولى بين المحليين ومنتخب فلسطين، بفوز أشبال المدرب بوقرة بثلاثية نظيفة.

مقالات ذات صلة
“الفيفا” قد يؤجل كأس العالم في السعودية إلى جانفي 2035 بسبب رمضان..

“الفيفا” قد يؤجل كأس العالم في السعودية إلى جانفي 2035 بسبب رمضان..

هذا ما قاله بوقرة عقب الودية الأولى أمام فلسطين

هذا ما قاله بوقرة عقب الودية الأولى أمام فلسطين

“الخضر” يعودون إلى المونديال ورهان على مشاركة في أفضل حال

“الخضر” يعودون إلى المونديال ورهان على مشاركة في أفضل حال

“كاف” يعلن عن موعد انطلاق عملية بيع تذاكر كأس أمم إفريقيا 2025

“كاف” يعلن عن موعد انطلاق عملية بيع تذاكر كأس أمم إفريقيا 2025

هذا ما قاله بيتكوفيتش للاعبين بعد التأهل إلى كأس العالم

هذا ما قاله بيتكوفيتش للاعبين بعد التأهل إلى كأس العالم

بالفيديو.. أمير سعيود يختار أفضل خماسي في تاريخ المنتخب الوطني

بالفيديو.. أمير سعيود يختار أفضل خماسي في تاريخ المنتخب الوطني

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد