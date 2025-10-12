بالصور.. أشبال بوقرة يواصلون تحضيراتهم للودية الثانية أمام فلسطين

يواصل المنتخب الوطني للمحليين، تحضيراته تحسبا للودية الثانية أمام منتخب فلسطين، والتي تدخل في إطار التحضير لكأس العرب.

وخاض أشبال المدرب مجيد بوقرة، أمسية الجمعة، حصة تدريبية دامت ساعة ونصف على أرضية ملعب 19 ماي بعنابة.

وبالإضافة إلى العمل التكتيكي على أرضية الميدان،تضمن برنامج المنتخب أمسية الجمعة، حصة تحليل فيديو، قبل أن يخضع اللاعبون لحصة علاجية.

وسيختتم المنتخب أمسية الأحد تحضيراته للمباراة، بإجراء آخر حصة تدريبية.

ويخوض المنتخب المحلي أمسية الإثنين بداية من الساعة السادسة مباراته الودية الثانية أمام منتخب فلسطين.

ويعمل المدرب بوقرة خلال الوديتين على تحقيق الانسجام بين اللاعبين، والوقوف على مستوى كل عناصره، قبل إعداد القائمة التي ستشارك في كأس العرب.

وانتهت المواجهة الودية الأولى بين المحليين ومنتخب فلسطين، بفوز أشبال المدرب بوقرة بثلاثية نظيفة.