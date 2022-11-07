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جواهر

بالصور.. أطول امرأة في العالم تسافر جوا لأول مرة بهذه الطريقة

جواهر الشروق
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بالصور.. أطول امرأة في العالم تسافر جوا لأول مرة بهذه الطريقة

سافرت أطول امرأة في العالم على متن الطائرة لأول مرة في حياتها بعد أن أزالت الخطوط الجوية التركية ستة مقاعد اقتصادية لإفساح المجال لها.

وقامت شركة الطيران باستبدال الكراسي بسرير استلقت عليه روميسا جيلجي التي يبلغ طولها(2.25 متر) لتتمكن من السفر إلى سان فرانسيسكو في رحلة استغرقت 13 ساعة، وهي المرة الأولى التي تسافر جوا حتى عندما كانت صغيرة.

وكتبت جيلجي(25 سنة ) في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى متابعيها البالغ عددهم نحو 20 ألف عن الرحلة:” كانت هذه أول رحلة لي بالطائرة لكنها بالتأكيد لن تكون الأخيرة … شكرا جزيلا لكل شخص كان جزءً من رحلتي”.

ومن المنتظر أن تبقى روميسا التي تعمل في مجال صناعة البرمجيات الالكترونية في الولايات المتحدة لمدة 6 أشهر على الأقل لتعزيز حياتها المهنية والتعاون مع موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

يُذكر أن الفتاة التركية عادة ما تتجول باستخدام كرسيها المتحرك، حيث إنها مصابة بمتلازمة “ويفر”، وهو اضطراب وراثي نادر يسبب نموا سريعا.

وكانت روميسا قد سجلت رقما قياسيا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية منذ عام 2014، عندما أصبحت أطول مراهقة على قيد الحياة، قبل أن يتم الاعتراف بها كأطول امرأة في العالم في عام 2021.

كما حققت رقما قياسيا لامتلاكها أطول إصبع وأكبر يد لأنثى على قيد الحياة.

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