بالصور.. أعضاء الكاف يزورون معالم تاريخية جزائرية

قام أعضاء الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، السبت، بزيارة عدة معالم سياحية وتاريخية بمدينة قسنطينة، على هامش، حضورهم مباريات كأس أمم إفريقيا للمحليين التي تحتضنها مدينة الجسور المعلقة.

وتنقل أعضاء الكاف خلال جولتهم السياحية، إلى عدة معالم من بينها متحف سيرتا وقصر باي والمسرح والنصب التذكاري للحرب بالإضافة إلى جسر سيدي مكيد.

وكانت الجولة السياحية فرصة لأعضاء الكاف، من أجل اكتشاف أهم المعالم التاريخية بالمدينة، والتي أعجبوا بها كثيرا.

وتعد مدينة قسنطينة من بين المدن الجزائرية المحتضنة لمنافسة الشان، وتجاوب جمهورها بشكل كبير مع المباريات التي يحتضنها ملعب الشهيد حملاوي.