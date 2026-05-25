اقتصاد

بالصور.. أكبر ناقلات المواشي في العالم ترسو بميناء جن جن

رست بميناء جن جن في ولاية جيجل، فجر اليوم الإثنين الباخرة العملاقة “MV/MAWASHI EXPRESS”، محمّلة بشحنة غير مسبوقة تضم 81 ألفًا و70 رأسًا من الأغنام، تُعدّ الأكبر من نوعها التي تدخل البلاد

ووصلت السفينة إلى الميناء على الساعة الثالثة و25 دقيقة صباحًا، ورست على مستوى الرصيف “الجزائر 1″، أحد الأرصفة الأربعة التي تم تدشينها حديثًا، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز القدرات اللوجستية لاستقبال الشحنات الكبرى.

ويأتي استقبال هذه الشحنة في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المتعلق باستيراد مليون رأس من الأغنام لتوفير الأضاحي للمواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وسخّرت مؤسسة ميناء جن جن، تنفيذًا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، جميع الإمكانيات المادية والبشرية لضمان استقبال السفينة والتكفل بعمليات التفريغ في أفضل الظروف وفي أقصر الآجال.

وقبيل وصول السفينة، أشرف والي ولاية جيجل، أحمد مڤلاتي، مساء الأحد، رفقة أعضاء اللجنة الأمنية والأمين العام للولاية، على معاينة مختلف الترتيبات التنظيمية واللوجستية والبشرية المسخرة لاستقبال الشحنة.

وشملت المعاينة الوقوف ميدانيًا على جاهزية مختلف المصالح والهيئات المعنية بالعملية، مع التشديد على ضرورة التنسيق المحكم بين جميع المتدخلين لضمان السير الحسن لعمليات التفريغ واحترام معايير التنظيم والسلامة.

