بالصور.. أول حفل زفاف افتراضي في دولة عربية

أقيم بإمارة دبي، أول حفل زفاف افتراضي في الوطن العربي، لزوجين أجنبين اختارا منطقة الميتافرس للإحتفال رفقة أصدقائهم من 10 دول مختلفة.

;قرر زوجان مقيمان في دبي أن يتزوجا افتراضيا في منطقة الميتافيرس بعد أن أجبرتهما المشاكل القانونية الناجمة عن جنسيتهما في البداية على عقد قرانهما في جورجيا في عام 2019 .

وخطط الثنائي لإنجاز الحفل في العالم الافتراضي، وجرى في شركة ” أمنيسيا ابيزا” في “ميتافيرس”، حيث قدم الضيوف من 10 دول مختلفة.

وأوضح الزوج فلوريان أوجيتو، أن أحد الأسباب التي دفعتهم إلى إقامة الحفل في الميتافيرس أنّ عائلاتهم كانت مستاءة من عدم تمكّنها من حضور حفل الزفاف في العام 2019، لذا لم يضيعوا فرصة التكنولوجيا الجاهزة للالتقاء معاً، مقرّريين استكشافها.

وانضم الأصدقاء والعائلة للحفل من جميع أنحاء العالم للاحتفال مع الزوجين، وأُقيم الحفل في 19 ماي الجاري.

وأضاف “أجيتو” أنه تدرب هو زوجته وليز نونيز على السير في الممر، وكذلك ضيوفهم تدربوا على كيفية تسجيل الدخول والتفاعل في ميتافيرس.

والميتافيرس عبارة عن عالم افتراضي يستخدم الواقع المعزز والصور الرمزية الثلاثية الأبعاد ومقاطع الفيديو للتفاعل الاجتماعي، وفي هذا المشهد الافتراضي، هناك عالم جديد من فرص التواصل الاجتماعي، بما في ذلك عروض الأزياء ودور السينما، والمطاعم وحفلات الزفاف

وتسمح هذه التقنية للأزواج إختيار مكان الزفاف، وفستان زفاف مفصل حسب الطلب أو بدلة. وكما هو الحال في أي حفل زفاف، فإن الضيوف مدعوون لحضور الحفل بصور رمزية.