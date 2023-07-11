بالصور.. أول ظهور لبن زيمة وكانتي في تدريبات الاتحاد السعودي
شهدت تدريبات نادي الاتحاد، الظهور الأول للنجم الفرنسي كريم بن زيمة، ومواطنه نغولو كانتي، بالإضافة إلى البرتغالي جواو فيليبي.
وخاض الثلاثي أمسية الاثنين، أول حصة تدريبية مع ناديهم الجديد، في إطار التربص التحضيري.
🤩🌟#النمور_في_الطائف pic.twitter.com/cUqODl0NQu
— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) July 10, 2023
ونشر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد على موقع التواصل الإجتماعي صورا للاعبين خلال التدريبات بالإضافة إلى صور من غرف تغيير الملابس، تظهر الأجواء داخل الفريق.
🎶 أسمر سحر كـل البشر 🤩#النمور_في_الطائف pic.twitter.com/tLlJyZfTO4
— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) July 10, 2023
وانطلق معسكر نادي الاتحاد الاثنين في الطائف، استعدادًا للموسم الجديد 2023-2024.
— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) July 10, 2023