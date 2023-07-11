بالصور.. أول ظهور لبن زيمة وكانتي في تدريبات الاتحاد السعودي

شهدت تدريبات نادي الاتحاد، الظهور الأول للنجم الفرنسي كريم بن زيمة، ومواطنه نغولو كانتي، بالإضافة إلى البرتغالي جواو فيليبي.

وخاض الثلاثي أمسية الاثنين، أول حصة تدريبية مع ناديهم الجديد، في إطار التربص التحضيري.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد على موقع التواصل الإجتماعي صورا للاعبين خلال التدريبات بالإضافة إلى صور من غرف تغيير الملابس، تظهر الأجواء داخل الفريق.

وانطلق معسكر نادي الاتحاد الاثنين في الطائف، استعدادًا للموسم الجديد 2023-2024.