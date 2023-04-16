بالصور.. أول ظهور للاعب البايرن ساني بعد لكمة ساديو ماني

ظهر لاعب بايرن ميونخ ليروي ساني، للمرة الأولى منذ اللكمة التي تلقاها من زميله السنغالي ساديو ماني عقب خسارة الفريق أمام مضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشارك ساني أساسيا في مباراة فريقه ضد هوفنهايم، قبل أن يقرر مدربه توماس توخيل تبديله في الدقيقة 59، ليترك مكانه لزميله ماتياس تيل.

وعلقت صحيفة “بيلد” (Bild) الألمانية “أزمة بايرن ميونخ منتصف الأسبوع الماضي باتت الآن واضحة على أرض الملعب”، في إشارة منها إلى اللكمة التي وجهها ساديو ماني إلى وجه زميله ساني.

وأضافت “ساني لعب وآثار الكدمات، التي لطالما حاول إخفاءها خلال الأيام القليلة الماضية، واضحة تماما على شفته”.

وعاقب بايرن ميونخ الدولي السنغالي، حيث اُستبعد من قائمة الفريق لمواجهة هوفنهايم، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية، لم يتم الكشف عن قيمتها، لكن تقارير ألمانية أكدت أنها بلغت نصف مليون يورو.

وكانت شبكة “سكاي سبورتس” قد أكدت بعد خسارة بايرن ميونخ أمام مانشستر سيتي، أن ماني وساني دخلا في جدال حاد على أرض الملعب خلال المباراة.

وتطوّر الخلاف بين الثنائي داخل غرفة الملابس ليتحول إلى عراك بالأيدي، حيث وجه ماني لكمة إلى وجه ساني، لينزف الثاني الدم من شفته، قبل أن يتدخل زملاؤهما بينهما لفض الاشتباك.