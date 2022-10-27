بالصور.. إجلاء عائلات بسبب حرائق الغابات في الشلف

تدخلت مصالح الحماية المدنية في وقت متأخر من مساء الأربعاء، لإجلاء عدد من سكان جبال منطقة الروايشية وتيزي في الشلف، بعد أن أحاطت بها الحرائق المندلعة وسط الغابة.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تمّ إبعاد العائلات المعنية بالإجلاء عن الخطر، ووضع تشكيلات إطفائية بالقرب من مساكن عائلات أخرى كإجراء وقائي.

وتواصلت جهود فرق الحماية المدنية في عمليات الإخماد وحماية السكان، بعدما انتشرت رقعة الحريق من أعالي جبال منطقة الروايشية إلى أعالي جبال منطقة تيزي غربا.

وعرفت المنطقة زحفا واسعا لألسنة النار، بسبب ارتفاع سرعة الرياح، وكثرة الأحراش، مع صعوبة المسالك المؤدية إلى أماكن نشوب الحريق، مما يعيق وصول شاحنات الإطفاء.

وقد شارك سكان المنطقة في عمليات الإخماد، حسب ما تظهره صور نشرتها إذاعة الشلف المحلية صباح الخميس.