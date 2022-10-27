-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

بالصور.. إجلاء عائلات بسبب حرائق الغابات في الشلف

الشروق أونلاين
  • 245
  • 0
بالصور.. إجلاء عائلات بسبب حرائق الغابات في الشلف
ح.م
جانب من عمليات الإخماد

تدخلت مصالح الحماية المدنية في وقت متأخر من مساء الأربعاء، لإجلاء عدد من سكان جبال منطقة الروايشية وتيزي في الشلف، بعد أن أحاطت بها الحرائق المندلعة وسط الغابة.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تمّ إبعاد العائلات المعنية بالإجلاء عن الخطر، ووضع تشكيلات إطفائية بالقرب من مساكن عائلات أخرى كإجراء وقائي.

وتواصلت جهود فرق الحماية المدنية في عمليات الإخماد وحماية السكان، بعدما انتشرت رقعة الحريق من أعالي جبال منطقة الروايشية إلى أعالي جبال منطقة تيزي غربا.

وعرفت المنطقة زحفا واسعا لألسنة النار، بسبب ارتفاع سرعة الرياح، وكثرة الأحراش، مع صعوبة المسالك المؤدية إلى أماكن نشوب الحريق، مما يعيق وصول شاحنات الإطفاء.

وقد شارك سكان المنطقة في عمليات الإخماد، حسب ما تظهره صور نشرتها إذاعة الشلف المحلية صباح الخميس.

مقالات ذات صلة
أكبر فيروس!

أكبر فيروس!

فضيحة مصفاة “اغوستا” أمام القضاء في 8 نوفمبر

فضيحة مصفاة “اغوستا” أمام القضاء في 8 نوفمبر

اختلال تجاري غير مسبوق مع اسبانيا لصالح الجزائر

اختلال تجاري غير مسبوق مع اسبانيا لصالح الجزائر

النّسخة الثّانية تضيف مهام إضافية لأساتذة الابتدائي

النّسخة الثّانية تضيف مهام إضافية لأساتذة الابتدائي

إعداد مشروعي قانوني البلدية والولاية مطلع 2023

إعداد مشروعي قانوني البلدية والولاية مطلع 2023

الاتحاد الأوروبي يشيد بدور الجزائر في المصالحة الفلسطينية

الاتحاد الأوروبي يشيد بدور الجزائر في المصالحة الفلسطينية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد