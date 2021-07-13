بالصور.. إحباط عملية إضرام نار متعمدة بغابة باينام

تم العثور على عجلات وبنزين

أحبط جهاز الوقاية لمكافحة حرائق الغابات، الاثنين، عملية إضرام نار متعمدة بغابة بينام بالجزائر العاصمة، حيث تم العثور هناك على عجلات مطاطية ودلاء معبأة بالبنزين.

وجاء في بيان للحماية المدنية إنه في إطار عمل جهاز الوقاية لمكافحة حرائق الغابات (الرتل المتنقل) الذي يتم تنصيبه كل سنة في الفاتح جويلية، وأثناء تأدية المهام الوقائية المخولة للرتل المتنقل وأثناء قيامه بدورية استطلاعية، لا سيما على مستوى غابة بينام بولاية الجزائر، عثر أفراد الحماية المدنية يوم 12 جويلية 2021 بعمق غابة بينام على عجلات مطاطية وكذا دلاء معبأة بالبنزين .

وأصاف البيان: “وعلى إثر ذلك تم إعلام مركز التنسيق العمليات والذي بدوره قام بإخطار المصالح المختصة للدرك الوطني ومصالح الغابات، الذين تنقلوا لعين المكان من أجل القيام بالإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات.. دون أدنى شك هذه الأدوات كانت مهيأة لإضرام النيران بالغابة كفعل إجرامي”.