بالصور.. إخلاء مدرسة في فرنسا بعد بلاغ حول وجود قنبلة

أعلنت وسائل إعلام فرنسية، إن السلطات أخلت مدرسة في مدينة ليل بشمال البلاد، صبيحة الإثنين، في أعقاب إنذار بوجود قنبلة.

وأضافت تقارير إعلامية أن فريقاً للمتفجرات وكلاباً بوليسية، انتشرت في المكان.

وحسب نفس المصادر فإن البلاغ بوجود قنبلة كان من خلال اتصال هاتفي.

وقبل أيام شهدت مدينة لانس بلاغا بوجود قنابل في مدارس، لكن اتضح بعدها إن الأمر الإنذار كاذب، وتم توقيف صاحب الإتصال.

وتتكرر في فرنسا خلال السنوات الأخيرة، حوادث أمنية مثل العمليات الإرهابية والطعن.