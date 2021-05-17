بالصور.. إخلاء مدرسة في فرنسا بعد بلاغ حول وجود قنبلة
أعلنت وسائل إعلام فرنسية، إن السلطات أخلت مدرسة في مدينة ليل بشمال البلاد، صبيحة الإثنين، في أعقاب إنذار بوجود قنبلة.
🔴 Plan d’alerte #attentat déclenché à l’école Boufflers-Monge à #Lille. Selon nos informations, cela fait suite à un message téléphonique reçu par l’école. Policiers et pompiers sur place. On suit la situation avec @Lille_actu. pic.twitter.com/rzJqYJcqQz
— Julien Bouteiller (@j_bouteiller) May 17, 2021
وأضافت تقارير إعلامية أن فريقاً للمتفجرات وكلاباً بوليسية، انتشرت في المكان.
وحسب نفس المصادر فإن البلاغ بوجود قنبلة كان من خلال اتصال هاتفي.
وقبل أيام شهدت مدينة لانس بلاغا بوجود قنابل في مدارس، لكن اتضح بعدها إن الأمر الإنذار كاذب، وتم توقيف صاحب الإتصال.
وتتكرر في فرنسا خلال السنوات الأخيرة، حوادث أمنية مثل العمليات الإرهابية والطعن.
Un large périmètre de sécurité est dressé autour de l’école Boufflers-Monge à #Lille où une alerte attentat est en cours. pic.twitter.com/RiW36jHZkc
— Julien Bouteiller (@j_bouteiller) May 17, 2021