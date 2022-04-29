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الجزائر

بالصور.. إخماد حرائق بواحات جانت من قبل أفراد الجيش

الشروق أونلاين
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بالصور.. إخماد حرائق بواحات جانت من قبل أفراد الجيش
ح.م
جانب من عمليات التدخل

تدخل أفراد الجيش الوطني الشعبي بالناحية العسكرية الرابعة  لإخماد حرائق نشبت بمنطقة أجاهيـل بجانت.

وأفاد بيان لوزرة الدفاع “على إثر الحرائق التي عرفتها واحة تيليمزايس بمنطقة أجاهيل بجانت مساء يوم 27 أفـريل 2022، تدخل على جناح السرعة أفراد القطاع العملياتي بجنوبي شرق جانت بالناحية العسكرية الرابعة لإخماد تلك الحرائق، حيث كان التدخل سرعا وفعالا، ساهم في تعزيز جهود مختلف المواطنين والمتدخلين للسيطرة على النيران التي أتت على جزء من النخيل والأحراش النباتية بهذه المنطقة”.

وأضاف البيان “تدخل أفراد القطاع العملياتي بجنوبي شرق جانت، لاقى استحسانا كبيرا لدى ساكنة جانت الذين ثمنوا هذه المشاركة”.

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