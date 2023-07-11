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الجزائر

بالصور.. إخماد حريق غابة الارهاط بتيبازة

الشروق أونلاين
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بالصور.. إخماد حريق غابة الارهاط بتيبازة
ح.م

أعلنت الحماية المدنية عن إخماد الحريق الذي شب مساء الإثنين، بغابة الدوار ببلدية الداموس التابعة لولاية تيبازة.

وحسب ما أفاد به بيان للحماية، فقد تمكنت وحداتها على الساعة 04سا 30د صباحا من السيطرة على الحريق،بينما تم اخماده نهائيا  على الساعة 07سا 50د.

وتم التسخير لهذه العملية 28 شاحنة إطفاء من مختلف الاحجام و05 سيارات اسعاف للحماية المدنية وكذا 4 شاحنات تابعة لمحافظة الغابات.

العملية تمت تحت قيادة مدير تنظيم وتنسيق الإسعافات بالمديرية العامة وبمشاركة افراد الجيش الوطني الشعبي، مصالح الدرك الوطني، ومصالح موارد المياه.

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