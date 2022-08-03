بالصور.. إخماد حريق نشب بمستودع مؤسسة “ورشات الجزائر”

تمكنت مصالح الحماية المدنية لولاية الجزائر، صبيحة الأربعاء من السيطرة على حريق نشب بمستودع مؤسسة “ورشات الجزائر” دون تسجيل خسائر.

وحسب بيان للمصالح المعنية فقد “تمكنت إسعافات وحدات قطاع حسين داي والجزائر الوسطى معززة بدعم الوحدة الرئيسية من السيطرة والقضاء على حريق بمستودع العتاد الحضري لمؤسسة “ورشات الجزائر”.

وأشار المصدر ذاته إلى “أن التدخل السريع والناجع للوحدات والأفراد مكن من السيطرة على الحريق ومنع إنتشاره في ظرف جد قياسي،كما سجل حظور والي و أمين عام ولاية الجزائر”.