بالصور.. إدارة “المولودية” تكرّم عائلة الشهيد “علي لابوانت”

كرّمت إدارة مولودية الجزائر أمسية السبت عائلة الشهيد علي عمار، المدعو “علي لابوانت”.

وتم تكريم عائلة الشهيد علي لابوانت، قبل انطلاق مباراة الفريق أمام ترجي مستغانم، بملعب “المولودية” الذي يحمل اسمه.

وقام اللاعب السابق للمولودية عمر بطروني، بإهداء عائلة الشهيد، قميص النادي.

وفاز فريق مولودية الجزائر على الضيف ترجي مستغانم بهدف دون رد، في إطار الجولة السابعة من الرابطة المحترفة الأولى.

وتحتل المولودية المركز الخامس برصيد 10 نقاط، مع ثلاث مباريات متأخرة.