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اقتصاد
تزيد عن 40 طنًا بتركيز متوسط

بالصور..إستلام كمية هامة من الذهب الخام بامسماسا في تمنراست

الشروق أونلاين
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بالصور..إستلام كمية هامة من الذهب الخام بامسماسا في تمنراست

كشفت وزارة الطاقة والمناجم، عن الشروع في استقبال الكميات الأولى من خامات الذهب التي انتجتها المؤسسات المصغرة.

وجاء في بيان للوزارة “استلمت شركة استغلال مناجم الذهب “اينور” الكميات الأولى من خام الذهب التي انتجتها المؤسسات المصغرة المتحصلة على تراخيص منجميه للاستغلال الحرفي للذهب في مصنع المعالجة في منجم أمسماسا”.

أوضوح البيان “تم استلام كمية إجمالية تزيد عن 40 طنًا بتركيز متوسط 11.8 غرام/ طن من قبل مؤسستين مصغرتين (الأولى 22.850 طن بتركيز 13.725 غرام / طن والثانية 17.380 طن بتركيز 9.462 غرام / طن”.

بالمقابل تخطط وزارة الطاقة والمناجم لتحقيق إنتاج مبدئيً للذهب للعام الحالي بنحو 250 كيلوغرام ليرتفع إلى 500 كيلوغرام العام المقبل.

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