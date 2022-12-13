بالصور.. إنفانتينو حكما في مباراة استعراضية لأساطير كرة القدم
أدار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جياني إنفانتينو، لفترة وجيزة، مباراة استعراضية بين نجوم كرة القدم سابقين، وعمال في قطر.
وتولى إنفانتينو إدارة المباراة الاستعراضية، لمدة تزيد عن 10 دقائق، أشهر خلالها مرتين البطاقة الصفراء.
وضم فريق أساطير كرة القدم، عددا من النجوم السابقين مثل الإنجليزي جون تيري والبرازيليين روبرتو كارلوس وكافو، والإيطالي أليساندرو ديل بييرو والهولندي كلارينس سيدورف والمصري وائل جمعة.
تم تنظيم لقاء بين أساطير كرة القدم والعمال اليوم في قطر 🇶🇦
كان جياني إنفانتينو حكمًا لبضع لحظات 😂 pic.twitter.com/HufSxvVIXP
— إيڤنت 🇦🇷 (@eve24t) December 13, 2022
وقال رئيس “فيفا” قبل انطلاق المباراة، التي لعبت الإثنين، في ملعب الثمامة بالعاصمة القطرية الدوحة: “دعونا نأمل في أمسية رائعة لكرة القدم مثلما شهدنا كأس عالم عظيمة حتى الآن”.
إنفانتينو.. حَكَماً في #قطر ! https://t.co/udIh0z5rXi pic.twitter.com/AMX3jNyg4j
— الراي (@AlraiMediaGroup) December 12, 2022
وتمت دعوة عمال ومشجعين ومتطوعين من قطر لحضور المباراة، وقال إنفانتينو: “كرة القدم توحد العالم”.