بالصور.. إنفانتينو حكما في مباراة استعراضية لأساطير كرة القدم

أدار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جياني إنفانتينو، لفترة وجيزة، مباراة استعراضية بين نجوم كرة القدم سابقين، وعمال في قطر.

وتولى إنفانتينو إدارة المباراة الاستعراضية، لمدة تزيد عن 10 دقائق، أشهر خلالها مرتين البطاقة الصفراء.

وضم فريق أساطير كرة القدم، عددا من النجوم السابقين مثل الإنجليزي جون تيري والبرازيليين روبرتو كارلوس وكافو، والإيطالي أليساندرو ديل بييرو والهولندي كلارينس سيدورف والمصري وائل جمعة.

وقال رئيس “فيفا” قبل انطلاق المباراة، التي لعبت الإثنين، في ملعب الثمامة بالعاصمة القطرية الدوحة: “دعونا نأمل في أمسية رائعة لكرة القدم مثلما شهدنا كأس عالم عظيمة حتى الآن”.

وتمت دعوة عمال ومشجعين ومتطوعين من قطر لحضور المباراة، وقال إنفانتينو: “كرة القدم توحد العالم”.