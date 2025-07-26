بالصور.. إنقاذ رجل وابنتيه علقوا على صخرة بحرية بتيبازة

تمكنت وحدات حرس السواحل لقيادة القوات البحرية، المتعلقة بإنقاذ الأرواح البشرية في البحر، من إنقاذ رجل رفقة ابنتيه كانوا عالقين على مستوى صخرة بحرية بتيبازة.

وكشفت وزارة الدفاع في بيان لها “أنه على إثر تلقي المركز الجهوي لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر بالجزائر بالناحية العسكرية الأولى، مساء أمس الجمعة على الساعة 16سا10، لنداء استغاثة، ويتعلق الأمر بأب رفقة ابنتيه من جنسية جزائرية، كانوا عالقين على مستوى صخرة بحرية المسماة “ليزيلو”، تقع على بعد 700 متر شمال شرق ميناء تيبازة، بسبب تدهور وسوء الأحوال الجوية.

وأفادت أنه “على الفور تم تفعيل عملية إنقاذ في البحر، بإقحام حوامة البحث والإنقاذ “AS-16″ التابعة للسرب 560 لحوامات البحث والإنقاذ، حيث تم إجلاء الأب وابنتيه نحو المؤسسة العمومية الاستشفائية بزرالدة.”