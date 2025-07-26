-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

بالصور.. إنقاذ رجل وابنتيه علقوا على صخرة بحرية بتيبازة

الشروق أونلاين
  • 31
  • 0
بالصور.. إنقاذ رجل وابنتيه علقوا على صخرة بحرية بتيبازة

تمكنت وحدات حرس السواحل لقيادة القوات البحرية، المتعلقة بإنقاذ الأرواح البشرية في البحر، من إنقاذ رجل رفقة ابنتيه كانوا عالقين على مستوى صخرة بحرية بتيبازة.

وكشفت وزارة الدفاع في بيان لها “أنه على إثر تلقي المركز الجهوي لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر بالجزائر بالناحية العسكرية الأولى، مساء أمس الجمعة على الساعة 16سا10، لنداء استغاثة، ويتعلق الأمر بأب رفقة ابنتيه من جنسية جزائرية، كانوا عالقين على مستوى صخرة بحرية المسماة “ليزيلو”، تقع على بعد 700 متر شمال شرق ميناء تيبازة، بسبب تدهور وسوء الأحوال الجوية.

وأفادت أنه “على الفور تم تفعيل عملية إنقاذ في البحر، بإقحام حوامة البحث والإنقاذ “AS-16″ التابعة للسرب 560 لحوامات البحث والإنقاذ، حيث تم إجلاء الأب وابنتيه نحو المؤسسة العمومية الاستشفائية بزرالدة.”

مقالات ذات صلة
الجزائر وإيطاليا تعززان تعاونهما في مجالات البريد والاتصالات والتكنولوجيا

الجزائر وإيطاليا تعززان تعاونهما في مجالات البريد والاتصالات والتكنولوجيا

وأج: زيارة الرئيس تبون إلى إيطاليا محطة جديدة في ترسيخ العلاقات التاريخية بين البلدين

وأج: زيارة الرئيس تبون إلى إيطاليا محطة جديدة في ترسيخ العلاقات التاريخية بين البلدين

فيديو الاستقبال الرسمي للرئيس تبون والوفد المرافق له من قبل بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر

فيديو الاستقبال الرسمي للرئيس تبون والوفد المرافق له من قبل بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر

منحة السفر.. بنك الجزائر يجيب عن أبرز الانشغالات ويكشف الجديد

منحة السفر.. بنك الجزائر يجيب عن أبرز الانشغالات ويكشف الجديد

أهم متاحف الجزائر العاصمة تفتح أبوابها ليلا للزوار

أهم متاحف الجزائر العاصمة تفتح أبوابها ليلا للزوار

الرئيس تبون: على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته لوقف الإبادة ضد الفلسطينيين

الرئيس تبون: على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته لوقف الإبادة ضد الفلسطينيين

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد