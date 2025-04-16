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الجزائر

بالصور.. إنقاذ عائلة حاصرتها مياه الأمطار بالمسيلة  

الشروق أونلاين
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بالصور.. إنقاذ عائلة حاصرتها مياه الأمطار بالمسيلة  

تمكنت الحماية المدنية لولاية المسيلة، الأربعاء، من إنقاذ عائلة حاصرت مياه الأمطار والطمي محيط منزلهم ببلدية المعاريف.

وأفادت الحماية المدنية بأن الوحدة الثانوية الشلال، تدخلت بمشاركة الدرك الوطني على الساعة 08سا 42د  لأجل انقاذ عائلة متكونة من 3 أفراد بعد أن حاصرت مياه الامطار والطمي محيط منزلهم و المسلك المؤدي إليه بمنطقة الضاية بلدية المعاريف.

وأوضحت أن أفراد العائلة تم انقاذهم في صحة جيد ، مشيرة إلى أن عملية الانقاذ تمت بنجاح، بمشاركة الدرك الوطنى الذي قام بتمشيط و تأمين المكان بالوسائل الجوية.

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