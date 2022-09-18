بالصور.. إنقاذ قط صغير علق في بالوعة بقسنطينة

تدخّل أعوان الحماية المدنية في قسنطينة يوم الأحد، لإنقاذ قط صغير علق داخل بالوعة للصرف الصحي بحي بوصوف.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد أخرج القط بنجاح من داخل البالوعة، قبل إسعافه في نفس المكان من قبل الأعوان المتدخّلين.

إنقاذ عامل من الغرق في بئر بعمق 20 مترا في تيزي وزو

وفي 9 جوان 2022، تمكّن عناصر الحماية المدنية في تيزي وزو من إنقاذ عامل من الغرق في بئر بعمق 20 مترا في ذراع الميزان.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد وقع الحادث في حدود منتصف نهار اليوم. حيث علق العامل (42 عام) في قعر البئر، بعدما كان يقوم بأشغال لإزالة الطين و الأتربة.

وتمّ نقل العامل بعد إخراجه من البئر، إلى مستشفى ذراع الميزان لتلقّي العناية الطبية اللازمة، يضيف البيان.

حادث أليم في خنشلة..شاحنة لرفع القمامة تدهس طفلة بعمر 3 سنوات

وفي 29 ماي 2022، توفيت طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات بولاية خنشلة، بعد أن دهستها شاحنة لرفع القمامة.

وحسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية بالولاية، فقد وقع الحادث عصر يوم الأحد، بحي أشبال هواري بومدين وسط مدينة المحمل في اولاد رشاش.

ولفظت الطفلة أنفاسها الأخيرة في مكان الحادث. قبل أن يتمّ تحويلها إلى قاعة الاستعجالات بالمحمل.