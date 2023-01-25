بالصور.. إيتو يغادر الجزائر بعد إقصاء الكاميرون

غادر رئيس الإتحاد الكاميروني لكرة القدم، صامويل إيتو، الجزائر، سهرة الثلاثاء، عقب إقصاء منتخب الأسود غير المروضة من كأس أمم إفريقيا للمحليين.

وكان في توديع صامويل إيتو، بمطار أحمد بن بلة الدولي، والي ولاية وهران السعيد سعيود، ورئيس المجلس الشعبي الولائي، بالإضافة إلى الأمين العام للولاية، ونائب رئيس لجنة تنظيم الشان ، ومدير الشباب والرياضة والسلطات المحلية، إلى جانب أعضاء اللجنة الأمنية و النواب وأعضاء البرلمان بغرفتيه.

وحلّ صامويل إيتو، قبل أسبوع من الآن بالجزائر، لمتابعة مباريات المنتخب الكامروني للمحليين في شان الجزائر.

وحضر إيتو سهرة الثلاثاء، مباراة الأسود غير المروضة، أمام النيجر، والتي عرفت إقصاء الكاميرون، بعد الهزيمة بهدف دون رد.