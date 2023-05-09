بالصور.. اتحاد العاصمة يباشر استعداداته لـ”ميموزا” بكوت ديفوار

خاض فريق اتحاد العاصمة، أمسية الاثنين أول حصة تدريبية له في كوت ديفوار، استعدادا لمواجهة أسيك ميموزا، لحساب ذهاب نصف نهائي كأس “الكاف”.

وكان اتحاد العاصمة قد شدّ الرحال إلى كوت ديفوار، الأحد، تحسبا للمواجهة المرتقبة أمام أسيك ميموزا، أمسية الأربعاء بداية من الساعة الخامسة.

وأكد مسؤول لجنة الانتدابات في “الاتحاد” حاج عدلان، أن الفريق لديه الخبرة الكافية في الميادين الإفريقية.

وقال: “نعرف إفريقيا جيدا، وسنعمل على مساعدة اللاعبين بالنصائح اللازمة، كما أن اللاعبين لديهم الخبرة في الملاعب الإفريقية”.