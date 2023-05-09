-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بالصور.. اتحاد العاصمة يباشر استعداداته لـ”ميموزا” بكوت ديفوار

عمر سلامي
  • 23
  • 0
بالصور.. اتحاد العاصمة يباشر استعداداته لـ”ميموزا” بكوت ديفوار
ح.م
لاعبو اتحاد العاصمة في أول حصة تدريبية بكوت ديفوار

خاض فريق اتحاد العاصمة، أمسية الاثنين أول حصة تدريبية له في كوت ديفوار، استعدادا لمواجهة أسيك ميموزا، لحساب ذهاب نصف نهائي كأس “الكاف”.
وكان اتحاد العاصمة قد شدّ الرحال إلى كوت ديفوار، الأحد، تحسبا للمواجهة المرتقبة أمام أسيك ميموزا، أمسية الأربعاء بداية من الساعة الخامسة.
وأكد مسؤول لجنة الانتدابات في “الاتحاد” حاج عدلان، أن الفريق لديه الخبرة الكافية في الميادين الإفريقية.

وقال: “نعرف إفريقيا جيدا، وسنعمل على مساعدة اللاعبين بالنصائح اللازمة، كما أن اللاعبين لديهم الخبرة في الملاعب الإفريقية”.

مقالات ذات صلة
بِالفيديو: بونجاح يُنهي موسمه في البطولة بِالهدف رقم “12”

بِالفيديو: بونجاح يُنهي موسمه في البطولة بِالهدف رقم “12”

رئيس الفاف يهنئ منتخب أقل من 17 سنة بعد التأهل

رئيس الفاف يهنئ منتخب أقل من 17 سنة بعد التأهل

عوّار وبن سبعيني تحت إمرة المدرب مورينيو

عوّار وبن سبعيني تحت إمرة المدرب مورينيو

آيت نوري يعود بعد تغييب دام 7 مقابلات

آيت نوري يعود بعد تغييب دام 7 مقابلات

الصعود والسقوط يلهبان القسم الثاني هواة

الصعود والسقوط يلهبان القسم الثاني هواة

بِالفيديو: لمّا “يُهين” مدافعٌ جزائريٌّ مهاجمًا مغربيًّا بِحركة فنية أنيقة

بِالفيديو: لمّا “يُهين” مدافعٌ جزائريٌّ مهاجمًا مغربيًّا بِحركة فنية أنيقة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد